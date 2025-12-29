Менеджер Усика назвав ймовірний термін та місце проведення бою проти Вайлдера
- Менеджер Усика Егіс Клімас повідомив, що потенційний бій проти Вайлдера може відбутися в Лас-Вегасі або Лос-Анджелесі наприкінці квітня або на початку травня.
- Британець Дерек Чісора може стати перешкодою для організації бою Усик – Вайлдер, оскільки він також прагне битися з Вайлдером.
З'явились нові деталі щодо потенційного бою між Олександром Усиком та Деонтеєм Вайлдером. Менеджер українського чемпіона Егіс Клімас заговорив про можливий двобій свого клієнта.
Егіс Клімас назвав ймовірний дедлайн та місце проведення бою Олександра Усика проти Деонтея Вайлдера, якщо команди боксерів вдарять по руках. Менеджер українського боксера високо оцінив ймовірність побачити таке протистояння, передає 24 Канал із посиланням на The National.
Коли та де може відбутись бій Усик – Вайлдер?
Менеджер Усика повідомив, що наразі його команда працює над угодою на декілька боїв для Олександра. Він підтвердив, що деякі перемовини зі стороною "Бронзового бомбардувальника" вже ведуться.
Ми розглядаємо Лас-Вегас або Лос-Анджелес, а дати – кінець квітня, початок травня. Вайлдер – одне з найкращих імен, з якими Олександр ще не зустрічався. Він все ще в хорошій формі, і він все ще боєць, тому він цікавий. І до того ж це Сполучені Штати,
– сказав Клімас.
Відзначимо, що під час приїзду на вечір боксу в Ер-Ріяд Усик вчергове заговорив про своє бажання провести бій проти Вайлдера.
Чісора може зірвати бій Усик – Вайлдер?
Британець Дерек Чісора може стати "каменем спотикання" для організації бою Усик – Вайлдер. Ветеран сподівається, що його наступним суперником буде якраз Деонтей.
"Моїм суперником буде Деонтей Вайлдер. Його викликав Усик? Викликати його і змусити когось за це заплатити – це зовсім різні речі. А я продам бій у Лондоні. Легко. Стадіон Тоттенхем. 55 тисяч глядачів. До побачення", – заявив Чісора у коментарі Seconds Out Boxing News.
Ще раніше Чісора звинуватив Усика у зірванні його бою проти Вайлдера. Дерек розповідав, що його домовленість про бій проти американця вже була готова вже на 90 відсотків.
Що відомо про ймовірну битву Усик – Вайлдер?
Усик попросив добровільний захист титулу WBC у бою проти Вайлдера.
У WBC хочуть санкціонувати бій переможця пари Усик – Вайлдер із тимчасовим чемпіоном світу по цій лінії Агітом Кабаєлом. Щоправда, німцю ще потрібно успішно захистити це звання у поєдинку проти непереможного поляка Даміана Книби 10 січня 2026 року.
Колишній промоутер українця Олександр Красюк не надто позитивно оцінив таке бажання Усика побитись із зірковим американцем.