"Усику нужны деньги": в Великобритании удивили заявлением об украинском боксере

Александр Усик недавно объявил, что сдал все три своих титула чемпиона мира и планирует провести лишь один бой, прежде чем повесить перчатки на гвоздь. Это означает, что для Мозеса Итаумы, которого считают будущим лидером дивизиона, не будет возможности осуществить смену поколений на ринге с украинцем.

Талантливый британец отреагировал на решение Усика сложить титулы и завершить карьеру до возможного боя с ним. Его слова передает IFL TV.

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Бой Усик – Уайлдер подвергся критике

"Если честно, он заслужил свой статус. Он был абсолютным чемпионом в крузервейте и хэвивейте. В то же время это усложнило ситуацию для всех нас. Но теперь, когда все титулы стали вакантными, мы можем начать их собирать", – сказал непобедимый боксер.

Комментируя сообщение о том, что последний бой украинца может состояться против Деонтея Уайлдера, 21-летний Итаума высказался критически, но отметил, что понимает мотивацию украинца.

Кто вообще хочет это смотреть? Но, с другой стороны, он достиг гораздо большего, чем я, поэтому я не могу ничего сказать… Ему нужны деньги. Надо помнить, что когда Усик выступал в крузервейте и в начале карьеры в хэвивейте, он не зарабатывал столько, сколько за последние несколько лет. Я его не виню,

– заявил Мозес.

По его мнению, в Украине бокс не так популярен, как в Великобритании или США, "поэтому логично, что он пытается максимально использовать свои возможности".

На вопрос, разочарован ли он тем, что никогда не выйдет на ринг вместе с Усиком, Итаума ответил: "Он не совсем из моего поколения, поэтому я не слишком переживаю. Возможность сразиться с некоторыми боксерами предыдущего поколения – это уже благословение".

Добавим, что решение Усика приближает Итауму на шаг к тому, чтобы стать чемпионом мира в супертяжелом весе в возрасте 21 года. В следующем месяце он проведет бой против Филипа Хрговича, и победа закрепит за ним статус обязательного претендента по версии WBO на титул Даниэля Дюбуа, а также сохранит возможность побороться за вакантный титул IBF в поединке с Фрэнком Санчесом.

Напомним, что 40-летнего Уайлдера чаще всего называют следующим соперником Усика. По данным СМИ, украинец якобы вернулся к идее поединка с американцем.

Кроме того, промоутер Эдди Гирн заявил, что Усик якобы даже заключил соглашение о встрече с бывшим чемпионом мира по версии WBC.

Также менеджер Уайлдера Шелли Финкель сообщил, что его клиент с радостью воспользуется возможностью сразиться с украинцем.