"Просто уничтожит": американский эксперт рассказал, удастся ли Уайлдеру победить Усика

Бывший боксер Лайонелл Томпсон высказался о вероятном бое Александра Усика против Деонтея Уайлдера. Нынешний американский эксперт оценил шансы боксеров в этом поединке.

Лайонелл Томпсон дал свой прогноз на бой Александра Усика против Деонтея Уайлдера. Американский эксперт признался в любви своему земляку, но отметил, что шансы обоих боксеров в этом противостоянии неравны, передает 24 Канал со ссылкой на Fight Hype.

Кто победит в бою Усик – Уайлдер?

Бывший боксер заверил, что у Усика значительно лучше боксерские качества, которые ликвидируют мощный удар правой от Уайлдера.

Я люблю Уайлдера, но он не может соревноваться с Усиком. Да, он имеет мощную правую, но кто вообще смог поймать Усика своим лучшим ударом? У него слишком хорошие ноги, замечательные движения головой и надежная защита. Я считаю, что Усик просто уничтожит Уайлдера. Он уже все доказал. Это один из лучших супертяжей в истории,

– заявил Томпсон.

Отметим, что легендарный Леннокс Льюис тоже уверен в победе Усика над Уайлдером. Легенда бокса даже не дает шансов и надежд "Бронзовому бомбардировщику".

Когда может состояться противостояние?

Звездный американский боксер в комментарии Remember K.I.S.S. by Heather Gabrielle рассказал, что планирует провести бой против Усика в середине 2026-го. Хотя ранее пресса сообщала о первой половине нового года.

"В первой половине года мы готовим кое-что важное. И планирую драться за чемпионство в супертяжелом весе против Александра Усика в середине этого года за все титулы. Дай Бог. Знаете, я с нетерпением жду и не могу дождаться. Я так взволнован", – заявлял Уайлдер.

К слову, менеджер украинского чемпиона Эгис Климас в интервью The National рассказывал, что стороны рассматривают сразу несколько вариантов для данного противостояния. Бой Усик – Уайлдер может состояться в конце апреля или начале мая 2026-го. А вот среди вероятных мест проведения рассматривают Лас-Вегас или Лос-Анджелес.

Интересно, что сам Усик заявлял, что вернется в ринг летом 2026 года.

Бой Усик – Уайлдер мог состояться еще несколько лет назад?

Сергей Лапин, директор команды Усика, откровенно рассказал, что противостояние Александра против Деонтея могло состояться еще несколько лет назад. Идея возникла еще в 2020-м году.

"Идея боя с Уайлдером в США появилась у Александра еще в 2020 году. К сожалению, тогда обстоятельства не сложились – не все зависело от нас, и уровень организационной готовности просто не позволял провести этот поединок так, как он того заслуживал. Сейчас ситуация другая – и по масштабу, и по возможностям", – процитировал слова Лапина портал WBN.