Такое мнение в комментарии iFL TV высказал промоутер Matchroom Эдди Гирн. По его словам, статус 39-летнего Усика может способствовать признанию титула Zuffa.

Усик в США может сразиться за новый пояс чемпиона

"Я думаю, что они попытаются использовать его, чтобы узаконить пояс. Чтобы люди говорили: "О, смотрите, Усик завоевал пояс Zuffa. Наверное, он важен". А потом он уйдет на пенсию, а кто-то другой будет сражаться за этот титул", – сказал Гирн.

По информации промоутера, Усик в рамках шоу Zuffa должен провести бой против американского боксера Деонтея Уайлдера, который несколько лет назад был чемпионом мира по версии WBC.

Гирн рассказал, что этот поединок станет последним в карьере украинского спортсмена. В итоге британский промоутер поддержал планы Усика, подчеркнув, что тот заслужил право выбирать следующих соперников и статус боев.

"Усик заслужил право выбирать, не так ли? Он дважды был абсолютным чемпионом. Он не хочет, чтобы организация указывала ему, с кем ему драться, потому что он не пытается удержать пояса. Он не пытается их собирать. Он уже всего достиг. Понимаете, о чем я? Говорят, что он проведет бой на Zuffa против Уайлдера, его последний бой", – сообщил он.

Напомним, авторитетное издание The Ring подтвердило, что команды Усика и Уайлдера ведут переговоры о бое в США. По информации источника, встреча может состояться в 2026 году.

Пока что украинец не комментировал информацию о возможной встрече с экс-чемпионом мира, тогда как Шелли Финкель, менеджер Уайлдера, заявил, что его клиент с радостью воспользуется возможностью сразиться с Усиком.

В то же время глава Zuffa Дейна Уайт ни опроверг, ни подтвердил бой Усик – Уайлдер под эгидой своей компании.