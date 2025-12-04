Усик попросил добровольную защиту титула: в WBC дали ответ и назвали соперника

Александр Усик выразил желание подраться с Деонтеем Уайлдером. Украинский боксер попросил WBC о добровольной защите титула, чтобы не ждать обязательных претендентов.

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман объявил решение организации относительно боя Усик – Уайлдер. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Будет ли Усик защищать титул WBC в бою с Уайлдером?

Сулейман подтвердил то, что Усик попросил добровольную защиту титула. Президент WBC заявил, что организация предоставляет разрешение украинскому боксеру драться с Уайлдером за чемпионский пояс организации.

Если Усик действительно хочет драться с Уайлдером, то он доступен для этого боя. Деонтей находится в топ-10 рейтинга WBC и может стать соперником Усика в случае согласия обеих сторон,

– высказался чиновник.

Напомним, что главным претендентом на титул WBC является Агит Кабаел. Однако у немца уже запланирован бой с Дамяном Кныбой на 10 января 2026 года в Обергаузене.

Как Уайлдер отреагировал на вызов Усика?

Американский боксер в комментарии ESNEWS выразил удивление тем, что украинец хочет провести бой. Однако он в восторге от самой мысли о том, что может подраться с Усиком.

"Будет странно, если это произойдет, ведь бокс устроен, как диаграмма. Иногда все хорошо, иногда плохо. Может показаться, что все сложилось, а потом все проваливается, как в дыру. В это невозможно поверить, пока мы не подпишем контракт", – сказал боксер.

Бывший чемпион мира подчеркнул, что украинский боксер скоро завершит карьеру и поэтому хотел бы подраться со всеми лучшими бойцами эпохи. Уайлдер признался, что также хотел бы это.

Что известно об Уайлдере?