Усик попросив добровільний захист титулу: у WBC дали відповідь та назвали суперника

Олександр Усик висловив бажання побитися із Деонтеєм Вайлдером. Український боксер попросив WBC про добровільний захист титулу, щоб не чекати на обов'язкових претендентів.

Президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман оголосив рішення організації щодо бою Усик – Вайлдер. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

Чи захищатиме Усик титул WBC у бою з Вайлдером?

Сулейман підтвердив те, що Усик попросив добровільний захист титулу. Президент WBC заявив, що організація надає дозвіл українському боксеру битися з Вайлдером за чемпіонський пояс організації.

Якщо Усик дійсно хоче битися з Вайлдером, то він доступний для цього бою. Деонтей знаходиться в топ-10 рейтингу WBC та може стати суперником Усика у разі згоди обох сторін,

– висловився чиновник.

Нагадаємо, що головним претендентом на титул WBC є Агіт Кабаєл. Проте у німця вже запланований бій з Дамяном Книбою на 10 січня 2026 року в Обергаузені.

Як Вайлдер відреагував на виклик Усика?

Американський боксер у коментарі ESNEWS висловив здивування тим, що українець хоче провести бій. Однак він у захваті від самої думки про те, що може побитися з Усиком.

"Буде дивно, якщо це станеться, адже бокс влаштований, як діаграма. Іноді все добре, іноді погано. Може здатися, що все склалося, а потім все провалюється, як в діру. В це неможливо повірити, поки ми не підпишемо контракт", – сказав боксер.

Колишній чемпіон світу підкреслив, що український боксер скоро завершить кар'єру і тому хотів би побитися з усіма найкращими бійцями епохи. Вайлдер зізнався, що також хотів би це.

Що відомо про Вайлдера?