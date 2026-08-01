"Уайлдер – это риск": известный тренер призвал Усика немедленно завершить карьеру

Известный эксперт и аналитик Тедди Атлас считает, что Александр Усик должен отказаться от идеи провести последний бой против Деонтея Уайлдера. Эксперт настаивает, что украинцу следует завершить карьеру уже сейчас.

Усик ранее заявил, что хочет устроить так называемый "последний танец", и предполагается, что его соперником станет экс-чемпион мира по версии WBC американец Деонтей Уайлдер. Однако Атлас в комментарии Boxingscene поставил под сомнение целесообразность этого поединка.

Атлас объяснил, почему Усику не стоит драться с Уайлдером

Эксперт соглашается, что форма 40-летнего Уайлдера не впечатляет, как это было несколько лет назад, поэтому он уже не представляет такой угрозы. Однако эксперт видит определенную опасность для Усика, если американец сможет попасть своим мощным правым ударом.

Риск есть всегда. Каждый раз, когда ты выходишь на ринг, существует риск. Уайлдер высокий, длиннорукий, он супертяжеловес и, как и раньше, обладает мощнейшим правым ударом. А Усик стареет. За его плечами около 300 любительских поединков. Он не получил много травм, но все же получил, а с возрастом риск только возрастает,

– считает Атлас.

В конце концов специалист признался, что этот бой больше не привлекает его так, как несколько лет назад. По словам Тедди, ему бы хотелось, чтобы Усик сделал то, что удавалось далеко не всем большим чемпионам, в частности завершил карьеру на вершине.

"Ушел здоровым, целым, оставив о себе именно ту память, которой заслуживает", – резюмировал он.

Напомним, Усик отказался от чемпионских титулов по версиям WBC, WBA и IBF и сообщил, что проведет один бой перед завершением карьеры.

Советник спортсмена Сергей Лапин подтвердил, что Уайлдер на данный момент является наиболее реальным претендентом на встречу с украинцем. По его словам, поединок может состояться под эгидой промоутерской компании Zuffa Boxing.

Более того, боксеры могут сразиться за первый в истории компании чемпионский пояс в супертяжелом весе. Однако пока стороны не достигли соглашения относительно поединка.