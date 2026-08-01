Усик раніше заявив, що хоче влаштувати так званий "останній танець", і передбачається, що його суперником стане ексчемпіон світу WBC американець Деонтей Вайлдер. Однак Атлас у коментарі Boxingscene поставив під сумнів доцільність цього поєдинку.

Атлас пояснив, чому Усику не треба битися з Вайлдером

Фахівець погоджується, що форма 40-річного Вайлдера не вражає, як це було кілька років тому, тож він уже не становить такої загрози. Проте експерт вбачає певну небезпеку для Усика, якщо американець зможе влучити своїм потужним правим ударом.

Ризик є завжди. Щоразу, коли ти виходиш на ринг, існує ризик. Вайлдер високий, довгорукий, він надважковаговик і, як і раніше, володіє найпотужнішим правим ударом. А Усик старіє. За його плечима близько 300 аматорських поєдинків. Він не зазнав багато ушкоджень, але все ж зазнав, а з віком ризик тільки зростає,

– вважає Атлас.

Зрештою фахівець зізнався, що це бій більше не приваблює його так, як кілька років тому. За словами Тедді, йому б хотілося, щоб Усик зробив те, що вдавалося далеко не всім великим чемпіонам, зокрема завершив кар'єру на вершині.

"Пішов здоровим, цілим, залишивши про себе саме ту пам'ять, на яку заслуговує", – резюмував він.

Нагадаємо, Усик відмовився від чемпіонських титулів за версіями WBC, WBA та IBF та повідомив, що проведе один бій перед завершенням кар'єри.

Радник спортсмена Сергій Лапін підтвердив, що Вайлдера наразі найреалістичніший претендент на зустріч з українцем. За його словами, поєдинок може відбутися під егідою промоутерської компанії Zuffa Boxing.

Ба більше, бійці можуть побитися за перший в історії компанії чемпіонський пояс у надважкій вазі. Однак наразі сторони не досягли угоди щодо поєдинку.