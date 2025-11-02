Усик не вечен, – Фьюри высказался о бое украинца с Уордли

Александр Усик планирует вернуться на профессиональный ринг. Украинского чемпиона ожидает непобежденный Фабио Уордли, который недавно побил Джозефа Паркера.

Джон Фьюри высказался относительно боя между Усиком и Уордли. Отец Тайсона Фьюри думает, что британскому боксеру не стоит драться с абсолютным чемпионом мира, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Читайте также "Просто какой-то чудак": в Британии оценили шансы Уордли в бою против Усика

Что сказал Фьюри о бое Усик – Уордли?

Джон Фьюри считает, что Фабио Уордли рано драться против Александра Усик. Он заявил о том, что в боксе есть определенные уровни, которых британец еще не достиг, а также у него не было любительской карьеры.

Фьюри отметил, что Усик хитрый боец, который имеет огромный опыт. Однако Уордли может победить его, если попадет. Однако британскому боксеру нужно еще 4 – 5 достойных боев и побед, чтобы драться с украинцем.

Только тогда допустил бы к бою с Усиком. Нужно выбрать правильный момент. Усик не вечен, ему сейчас 38 лет. Если подобрать момент, то можно увидеть, как Фабио Уордли из Ипсвича станет чемпионом мира в супертяжелом весе, и это будет заслуженно. Он способен на это, но еще не сейчас,

– сказал Фьюри.

Ранее Джарелл Миллер в интервью Fight Hub TV высказался о бое Усик – Уордли. Он считает, что украинец победит британца, а второй даже нет шансов нокаутировать соперника.

Усик – Уордли: что известно?