Усик не вечен, – Фьюри высказался о бое украинца с Уордли
Александр Усик планирует вернуться на профессиональный ринг. Украинского чемпиона ожидает непобежденный Фабио Уордли, который недавно побил Джозефа Паркера.
Джон Фьюри высказался относительно боя между Усиком и Уордли. Отец Тайсона Фьюри думает, что британскому боксеру не стоит драться с абсолютным чемпионом мира, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.
Что сказал Фьюри о бое Усик – Уордли?
Джон Фьюри считает, что Фабио Уордли рано драться против Александра Усик. Он заявил о том, что в боксе есть определенные уровни, которых британец еще не достиг, а также у него не было любительской карьеры.
Фьюри отметил, что Усик хитрый боец, который имеет огромный опыт. Однако Уордли может победить его, если попадет. Однако британскому боксеру нужно еще 4 – 5 достойных боев и побед, чтобы драться с украинцем.
Только тогда допустил бы к бою с Усиком. Нужно выбрать правильный момент. Усик не вечен, ему сейчас 38 лет. Если подобрать момент, то можно увидеть, как Фабио Уордли из Ипсвича станет чемпионом мира в супертяжелом весе, и это будет заслуженно. Он способен на это, но еще не сейчас,
– сказал Фьюри.
Ранее Джарелл Миллер в интервью Fight Hub TV высказался о бое Усик – Уордли. Он считает, что украинец победит британца, а второй даже нет шансов нокаутировать соперника.
Усик – Уордли: что известно?
Александр Усик провел 24 поединка в профи-ринге и выиграл их все. Последний раз он дрался с Даниэлем Дюбуа в июле 2025 года, одолев британца нокаутом в пятом раунде.
Фабио Уордли за свою карьеру провел 20 боев и не потерпел ни одного поражения. 25 октября 2025 года британский боксер нокаутировал Джозефа Паркера в 11 раунде.
Ранее Майрис Бриедис высказался о бое Усик – Уордли. Он считает, что для украинца бой с британцем похож на десерт.