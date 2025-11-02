Усик не вічний, – Ф'юрі висловився про бій українця з Вордлі

Олександр Усик планує повернутися на професійний ринг. На українського чемпіона очікує непереможений Фабіо Вордлі, який нещодавно побив Джозефа Паркера.

Джон Ф'юрі висловився щодо бою між Усиком та Вордлі. Батько Тайсона Ф'юрі думає, що британському боксеру не варто битися з абсолютним чемпіоном світу, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

Читайте також "Просто якийсь дивак": у Британії оцінили шанси Вордлі у бою проти Усика

Що сказав Ф'юрі про бій Усик – Вордлі?

Джон Ф'юрі вважає, що Фабіо Вордлі зарано битися проти Олександра Усик. Він заявив про те, що у боксі є певні рівні, яких британець ще не досяг, а також у нього не було аматорської кар'єри.

Ф'юрі наголосив, що Усик хитрий боєць, який має величезний досвід. Однак Вордлі може перемогти його, якщо влучить. Проте британському боксеру потрібно ще 4 – 5 гідних боїв та перемог, аби битися з українцем.

Лише тоді допустив би до бою з Усиком. Потрібно вибрати правильний момент. Усик не вічний, йому зараз 38 років. Якщо підібрати момент, то можна побачити, як Фабіо Вордлі з Іпсвіча стане чемпіоном світу у надважкій вазі, і це буде заслужено. Він здатний на це, але ще не зараз,

– сказав Ф'юрі.

Раніше Джарелл Міллер в інтерв'ю Fight Hub TV висловився про бій Усик – Вордлі. Він вважає, що українець переможе британця, а другий навіть немає шансів нокаутувати суперника.

Усик – Вордлі: що відомо?