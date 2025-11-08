Укр Рус
Fight News 24 Новости бокса Фьюри оценил шансы Уордли в бою с Усиком: экс-чемпион мира назвал главное качество британца
8 ноября, 23:06
2

Фьюри оценил шансы Уордли в бою с Усиком: экс-чемпион мира назвал главное качество британца

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Тайсон Фьюри считает, что Фабио Уордли может нокаутировать Александра Усика, если попадет.
  • Фьюри отметил Уордли как большого и опасного ударника, способного сохранять мощность до конца боя.

Фабио Уордли недавно победил Джозефа Паркера. И теперь он может драться против Александра Усика, если украинский чемпион согласится на очное противостояние.

Тайсон Фьюри не остался в стороне и высказался о бое Усик – Уордли. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Boxing News Online.

Читайте также В команде Усика назвали условие для боя украинца с Итаумой: что должен сделать британец

Сможет ли Уордли победить Усика?

"Цыганский король" поделился мыслями относительно боя между Александром Усиком и Фабио Уордли. В частности, Фьюри высказался о том, сможет ли британский боксер одолеть украинского чемпиона.

Кроме того, Тайсон назвал сильные стороны Уордли. Экс-чемпион мира заявил, что Фабио большой и опасный ударник, и может нокаутировать любого.

Если он попадет, может нокаутировать любого, учитывая и Усика. Он сильный и сохраняет мощность до конца боя,
– сказал Фьюри.

Ранее Агит Кабаел в интервью BoxNation заговорил о возможном бое против Александра Усика. Немецкий боксер заявил, что их бой легко соберет стадион и он готов драться, если украинец согласится.

Что известно о бое Усик – Уордли?

  • Фабио Уордли является главным претендентом на бой с Александром Усиком. Поскольку британец является временным чемпионом мира по версии WBO.

  • Александр Усик может отказаться от боя, но тогда потеряет пояс. Вероятно, поединок может состояться в марте 2026 года.

  • Ранее Дон Чарльз оценил шансы Уордли в бою с Усиком. Известный тренер заявил, что британского боксера нельзя недооценивать.