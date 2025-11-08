Фьюри оценил шансы Уордли в бою с Усиком: экс-чемпион мира назвал главное качество британца

Фабио Уордли недавно победил Джозефа Паркера. И теперь он может драться против Александра Усика, если украинский чемпион согласится на очное противостояние.

Тайсон Фьюри не остался в стороне и высказался о бое Усик – Уордли. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Boxing News Online.

Сможет ли Уордли победить Усика?

"Цыганский король" поделился мыслями относительно боя между Александром Усиком и Фабио Уордли. В частности, Фьюри высказался о том, сможет ли британский боксер одолеть украинского чемпиона.

Кроме того, Тайсон назвал сильные стороны Уордли. Экс-чемпион мира заявил, что Фабио большой и опасный ударник, и может нокаутировать любого.

Если он попадет, может нокаутировать любого, учитывая и Усика. Он сильный и сохраняет мощность до конца боя,

– сказал Фьюри.

Ранее Агит Кабаел в интервью BoxNation заговорил о возможном бое против Александра Усика. Немецкий боксер заявил, что их бой легко соберет стадион и он готов драться, если украинец согласится.

Что известно о бое Усик – Уордли?