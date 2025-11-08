Ф'юрі оцінив шанси Вордлі у бою з Усиком: ексчемпіон світу назвав головну якість британця

Фабіо Вордлі нещодавно переміг Джозефа Паркер. І тепер він може битися проти Олександра Усика, якщо український чемпіон погодиться на очне протистояння.

Тайсон Ф'юрі не залишився осторонь і висловився про бій Усик – Вордлі. Про це пише 24 канал із посиланням на Boxing News Online.

Читайте також У команді Усика назвали умову для бою українця з Ітаумою: що має зробити британець

Чи зможе Вордлі перемогти Усика?

"Циганський король" поділився думками стосовно бою між Олександром Усиком та Фабіо Вордлі. Зокрема, Ф'юрі висловився про те, чи зможе британський боксер здолати українського чемпіона.

Окрім того, Тайсон назвав сильні сторони Вордлі. Ексчемпіон світу заявив, що Фабіо великий та небезпечний ударник, і може нокаутувати будь-кого.

Якщо він влучить, може нокаутувати будь-кого, враховуючи і Усика. Він сильний і зберігає потужність до кінця бою,

– сказав Ф'юрі.

Раніше Агіт Кабаєл в інтерв'ю BoxNation заговорив про можливий бій проти Олександра Усика. Німецький боксер заявив, що їхній бій легко збере стадіон та він готовий битися, якщо українець погодиться.

Що відомо про бій Усик – Вордлі?