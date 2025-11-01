"Другая школа бокса": экс-чемпион мира оценил шансы Уордли в бою с Усиком

Фабио Уордли стал главным претендентом на бой с Александром Усик. Последнюю неделю в боксерском сообществе обсуждают потенциальный поединок.

Не остался в стороне и Майрис Бриедис. Бывший чемпион мира поделился мыслями о бое Усик – Уордли, сообщает 24 канал со ссылкой на ютуб-канал латвийского экс-боксера.

Что сказал Бриедис о бое Усик – Уордли?

Бриедис считает, что Уордли сделали подарок, поскольку он проиграл в поединке с Паркером. Однако британец физически сильный и имеет характер, который показал великолепную концовку и победил новозеландца в 11 раунде.

Однако стоит обратить внимание на его ошибки. Экс-чемпион мира отметил, что Уордли проваливается, останавливается и опукает руки.

Поэтому, если он после боя вызвал Усика – для Усика это как десерт. Самый опасный соперник для Усика сейчас – это Мозес Итаума, потому что это совсем другая школа бокса. Это настоящая школа бокса, а не просто драка. Если Мозес встретится с Фабио – без сомнения, Мозес выиграет досрочно. А если Фабио выйдет против Усика – Усику будет очень легко,

– сказал Бриедис.

Ранее Дерек Чисора в интервью The Sun Sport высказался о бое Усик – Уордли. Он считает, что украинский боксер победит британца досрочно.

"Александр нокаутирует его за шесть раундов. Он заставит его работать в тот момент, когда Фабио этого не захочет", – высказался Чисора.

Что известно о бое Усик – Уордли?