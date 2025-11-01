"Другая школа бокса": экс-чемпион мира оценил шансы Уордли в бою с Усиком
- Экс-чемпион Майрис Бриедис считает, что Александру Усику будет легко победить Фабио Уордли/
- Дерек Чисора прогнозирует, что Усик нокаутирует Уордли в течение шести раундов.
Фабио Уордли стал главным претендентом на бой с Александром Усик. Последнюю неделю в боксерском сообществе обсуждают потенциальный поединок.
Не остался в стороне и Майрис Бриедис. Бывший чемпион мира поделился мыслями о бое Усик – Уордли, сообщает 24 канал со ссылкой на ютуб-канал латвийского экс-боксера.
Что сказал Бриедис о бое Усик – Уордли?
Бриедис считает, что Уордли сделали подарок, поскольку он проиграл в поединке с Паркером. Однако британец физически сильный и имеет характер, который показал великолепную концовку и победил новозеландца в 11 раунде.
Однако стоит обратить внимание на его ошибки. Экс-чемпион мира отметил, что Уордли проваливается, останавливается и опукает руки.
Поэтому, если он после боя вызвал Усика – для Усика это как десерт. Самый опасный соперник для Усика сейчас – это Мозес Итаума, потому что это совсем другая школа бокса. Это настоящая школа бокса, а не просто драка. Если Мозес встретится с Фабио – без сомнения, Мозес выиграет досрочно. А если Фабио выйдет против Усика – Усику будет очень легко,
– сказал Бриедис.
Ранее Дерек Чисора в интервью The Sun Sport высказался о бое Усик – Уордли. Он считает, что украинский боксер победит британца досрочно.
"Александр нокаутирует его за шесть раундов. Он заставит его работать в тот момент, когда Фабио этого не захочет", – высказался Чисора.
Что известно о бое Усик – Уордли?
Фабио Уордли дрался против Джозефа Паркера 25 октября 2025 года в Лондоне. Британский боксер победил новозеландца и стал главным претендентом на титул WBO, которым владеет Усик.
Александр Усик рассказывал, что планирует вернуться на ринг в 2026 году. Вероятно, бой против Уордли состоится в марте следующего года.
Ранее промоутер Фрэнк Уоррен высказался о бое Усик – Уордли. Он заявил, что продолжаются переговоры относительно поединка.