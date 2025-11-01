"Інша школа боксу": ексчемпіон світу оцінив шанси Вордлі у бою з Усиком

Фабіо Вордлі став головним претендентом на бій з Олександром Усик. Останній тиждень у боксерській спільноті обговорюють потенційний поєдинок.

Не залишився осторонь і Майріс Брієдіс. Колишній чемпіон світу поділився думками про бій Усик – Вордлі, повідомляє 24 канал із посиланням на ютуб-канал латвійського ексбоксера.

Що сказав Брієдіс про бій Усик – Вордлі?

Брієдіс вважає, що Вордлі зробили подарунок, оскільки він програв у поєдинку з Паркером. Проте британець фізично сильний та має характер, який показав чудову кінцівку та переміг новозеландця в 11 раунді.

Проте варто звернути увагу на його помилки. Ексчемпіон світу наголосив, що Вордлі провалюється, зупиняється та опукає руки.

Тому, якщо він після бою викликав Усика – для Усика це як десерт. Найнебезпечніший суперник для Усика зараз – це Мозес Ітаума, бо це зовсім інша школа боксу. Це справжня школа боксу, а не просто бійка. Якщо Мозес зустрінеться з Фабіо – без сумніву, Мозес виграє достроково. А якщо Фабіо вийде проти Усика – Усику буде дуже легко,

– сказав Брієдіс.

Раніше Дерек Чісора в інтерв'ю The Sun Sport висловився про бій Усик – Вордлі. Він вважає, що український боксер переможе британця достроково.

"Олександр нокаутує його за шість раундів. Він змусить його працювати у той момент, коли Фабіо цього не захоче", – висловився Чісора.

Що відомо про бій Усик – Вордлі?