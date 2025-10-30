"Он – зверь": ветеран бокса сделал эпический прогноз на бой Усик – Уордли

Александр Усик узнал имя следующего соперника. Украинский боксер должен защищать титул WBO в бою с Фабио Уордли, который победил Джозефа Паркера.

Бой Усик – Уордли стал темой номер один для обсуждения в мире бокса. Дерек Чисора в очередной раз высказался о поединке между британцем и украинцем, сообщает 24 канал со ссылкой на The Sun Sport.

Что сказал Чисора о бое Усик – Уордли?

Ветеран бокса заявил, что усиленные тренировки и подготовка Уордли ничего не изменят в бою против Усика. Чисора не верит в то, что британский боксер сможет победить украинского чемпиона.

Если он будет драться с Усиком, то Александр нокаутирует его за шесть раундов. Он заставит его работать в тот момент, когда Фабио этого не захочет. Он – зверь,

– сказал Чисора.

Боксер также позвонил Усику, чтобы спросить, победит ли Уордли его нокаутом, но он не поднял трубку. Чисора предположил, что украинец занят поеданием торта, как он это любит.

Ранее в интервью Box Nation Дерек Чисора посоветовал Фабио Уордли подраться с другим боксером. Он заявил, что британцу лучше встретиться с Даниэлем Дюбуа.

Усик – Уордли: что известно о возможном поединке?