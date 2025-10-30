"Він – звір": ветеран боксу зробив епічний прогноз на бій Усик – Вордлі

Олександр Усик дізнався ім'я наступного суперника. Український боксер має захищати титул WBO у бою з Фабіо Вордлі, який переміг Джозефа Паркера.

Бій Усик – Вордлі став темою номер один для обговорення у світі боксу. Дерек Чісора вкотре висловився про поєдинок між британцем та українцем, повідомляє 24 канал із посиланням на The Sun Sport.

Що сказав Чісора про бій Усик – Вордлі?

Ветеран боксу заявив, що посилені тренування та підготовка Вордлі нічого не змінять у бою проти Усика. Чісора не вірить у те, що британський боксер зможе перемогти українського чемпіона.

Якщо він битиметься з Усиком, то Олександр нокаутує його за шість раундів. Він змусить його працювати у той момент, коли Фабіо цього не захоче. Він – звір,

– сказав Чісора.

Боксер також зателефонував Усику, щоб запитати, чи Вордлі переможе його нокаутом, але він не підняв слухавку. Чісора припустив, що українець зайнятий поїданням торта, як він це любить.

Раніше в інтерв'ю Box Nation Дерек Чісора порадив Фабіо Вордлі побитися з іншим боксером. Він заявив, що британцю краще зустрітися з Даніелем Дюбуа.

Усик – Вордлі: що відомо про можливий поєдинок?