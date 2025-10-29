"Крепкий как сталь": ветеран бокса назвал бойца, которому не стоит драться с Усиком

Фабио Уордли недавно одолел Джозефа Паркера. Таким образом британский боксер стал главным претендентом на поединок против Александра Усика.

Дерек Чисора высказался о бое между Усиком и Уордли. Опытный боксер объяснил, почему британцу не стоит драться с абсолютным чемпионом мира из Украины, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.

Почему Уордли не надо драться с Усиком?

Дерек Чисора посоветовал не драться Фабио Уордли с Александром Усиком. Потому что у британского боксера нет шансов в противостоянии с украинским "Королем хевивейта".

Зато Чисора заявил, что Уордли лучше драться с другим боксером. Дерек считает, что Фабио стоит встретиться с Даниэлем Дюбуа.

Я знал, что Фабио Уордли крепкий, как сталь. Когда я спарринговал с ним, бил его, он постоянно возвращался. Но он не сможет победить Усика. Пусть дерется с Даниэлем Дюбуа,

– сказал Чисора.

Ранее в интервью The Sun Sport Дерек Чисора назвал боксеров, которые могут одолеть Александра Усика. Ветеран бокса выбрал себя и непобежденного немца Агита Кабаела.

Усик – Уордли: что известно о бое?