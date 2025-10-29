Укр Рус
"Крепкий как сталь": ветеран бокса назвал бойца, которому не стоит драться с Усиком
29 октября, 11:04
2

"Крепкий как сталь": ветеран бокса назвал бойца, которому не стоит драться с Усиком

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Дерек Чисора посоветовал Фабио Уордли не драться с Александром Усиком/
  • Чисора предложил Уордли встретиться с Даниэлем Дюбуа вместо Усика.

Фабио Уордли недавно одолел Джозефа Паркера. Таким образом британский боксер стал главным претендентом на поединок против Александра Усика.

Дерек Чисора высказался о бое между Усиком и Уордли. Опытный боксер объяснил, почему британцу не стоит драться с абсолютным чемпионом мира из Украины, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.

Почему Уордли не надо драться с Усиком?

Дерек Чисора посоветовал не драться Фабио Уордли с Александром Усиком. Потому что у британского боксера нет шансов в противостоянии с украинским "Королем хевивейта".

Зато Чисора заявил, что Уордли лучше драться с другим боксером. Дерек считает, что Фабио стоит встретиться с Даниэлем Дюбуа.

Я знал, что Фабио Уордли крепкий, как сталь. Когда я спарринговал с ним, бил его, он постоянно возвращался. Но он не сможет победить Усика. Пусть дерется с Даниэлем Дюбуа,
– сказал Чисора.

Ранее в интервью The Sun Sport Дерек Чисора назвал боксеров, которые могут одолеть Александра Усика. Ветеран бокса выбрал себя и непобежденного немца Агита Кабаела.

Усик – Уордли: что известно о бое?

  • Александр Усик недавно сообщил, что планирует вернуться на ринг в 2026 году. Поэтому бой может состояться уже в марте следующего года.

  • Усик должен драться против Уордли, чтобы защитить титул WBO. Иначе украинский боксер потеряет чемпионский пояс.

  • Дэйв Аллен спрогнозировал победителя боя Усик – Уордли. Британский боксер считает, что вряд ли его земляк сможет одолеть украинского "Короля хевивейта".