"Крепкий как сталь": ветеран бокса назвал бойца, которому не стоит драться с Усиком
- Дерек Чисора посоветовал Фабио Уордли не драться с Александром Усиком/
- Чисора предложил Уордли встретиться с Даниэлем Дюбуа вместо Усика.
Фабио Уордли недавно одолел Джозефа Паркера. Таким образом британский боксер стал главным претендентом на поединок против Александра Усика.
Дерек Чисора высказался о бое между Усиком и Уордли. Опытный боксер объяснил, почему британцу не стоит драться с абсолютным чемпионом мира из Украины, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.
Почему Уордли не надо драться с Усиком?
Дерек Чисора посоветовал не драться Фабио Уордли с Александром Усиком. Потому что у британского боксера нет шансов в противостоянии с украинским "Королем хевивейта".
Зато Чисора заявил, что Уордли лучше драться с другим боксером. Дерек считает, что Фабио стоит встретиться с Даниэлем Дюбуа.
Я знал, что Фабио Уордли крепкий, как сталь. Когда я спарринговал с ним, бил его, он постоянно возвращался. Но он не сможет победить Усика. Пусть дерется с Даниэлем Дюбуа,
– сказал Чисора.
Ранее в интервью The Sun Sport Дерек Чисора назвал боксеров, которые могут одолеть Александра Усика. Ветеран бокса выбрал себя и непобежденного немца Агита Кабаела.
Усик – Уордли: что известно о бое?
Александр Усик недавно сообщил, что планирует вернуться на ринг в 2026 году. Поэтому бой может состояться уже в марте следующего года.
Усик должен драться против Уордли, чтобы защитить титул WBO. Иначе украинский боксер потеряет чемпионский пояс.
Дэйв Аллен спрогнозировал победителя боя Усик – Уордли. Британский боксер считает, что вряд ли его земляк сможет одолеть украинского "Короля хевивейта".