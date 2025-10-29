"Міцний як сталь": ветеран боксу назвав бійця, якому не варто битися з Усиком

Фабіо Вордлі нещодавно здолав Джозефа Паркера. Таким чином британський боксер став головним претендентом на поєдинок проти Олександра Усика.

Дерек Чісора висловився про бій між Усиком та Вордлі. Досвідчений боксер пояснив, чому британцю не варто битися з абсолютним чемпіоном світу з України, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.

Чому Вордлі не треба битися з Усиком?

Дерек Чісора порадив не битися Фабіо Вордлі з Олександром Усиком. Тому що у британського боксера не має шансів у протистоянні з українським "Королем хевівейту".

Натомість Чісора заявив, що Вордлі краще битися з іншим боксером. Дерек вважає, що Фабіо варто зустрітися з Даніелем Дюбуа.

Я знав, що Фабіо Вордлі міцний як сталь. Коли я спарингував з ним, бив його, він постійно повертався. Але він не зможе перемогти Усика. Нехай б'ється з Даніелем Дюбуа,

– сказав Чісора.

Раніше в інтерв'ю The Sun Sport Дерек Чісора назвав боксерів, які можуть здолати Олександра Усика. Ветеран боксу обрав себе та непереможеного німця Агіта Кабаєла.

Усик – Вордлі: що відомо про бій?