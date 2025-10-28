"Сделает это снова": легенда бокса рассказал, сможет ли Уордли победить Усика
- Фабио Уордли победил Джозефа Паркера и теперь является главным претендентом на бой с Александром Усиком.
- Дюк Маккензи считает, что Усик является более опытным и вероятно победит, но Уордли имеет шанс.
Фабио Уордли в минувшие выходные одолел Джозефа Паркера. Теперь британский боксер является главным претендентом на бой с Александром Усиком.
В боксерском сообществе активно обсуждают возможный бой между Фабио Уордли и Александром Усиком. Дюк Маккензи рассказал, сможет ли британец победить украинца, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.
Сможет ли Уордли одолеть Усика?
Дюк Маккензи вспомнил, что после победы Фабио Уордли над Фрейзером Кларком, думал о том, что британский боксер единственный, кто сможет дать бой Александру Усику. Бывший чемпион мира заявил, что тогда его называли дураком и смеялись.
Однако после того Уордли остался единственным боксером, что может навязать конкуренцию Усику. Маккензи считает, что вряд ли британец победит украинца, но у него все же есть шансы.
Нет никаких оснований считать, что Александр Усик может потенциально проиграть Уордли. Фабио выйдет на этот поединок абсолютным андердогом, но у него будет шанс нокаутера, потому что он постоянно или нокаутирует соперников, или по крайней мере потрясает их. Я не думаю, что это произойдет, потому что считаю, что Усик значительно умнее. Он имеет собственную школу, понимает, как драться с большими панчерами. Усик уже делал это раньше – и сделает это снова,
– сказал Маккензи.
Ранее Александр Красюк в интервью Boxing King Media рассказал, есть ли смысла Усику драться против Уордли. Экс-промоутер украинского боксера сказал, что хочет, чтобы его подопечный как можно скорее ушел на пенсию.
Что говорят об Усике – Уордли?
Мозес Итаума призвал Александр Усика дать титульный бой Фабио Уордли. Он считает, что британец заслужил право драться с украинским чемпионом.
Дерек Чисора сделал прогноз на возможный бой Усик – Уордли. Ветеран бокса сомневается в моживостях британца.
Фрэнк Уоррен рассказал, состоится ли бой Усик – Уордли. Промоутер заявил, что Фабио заслужил на бой с Александром.