"Зробить це знову": легенда боксу розповів, чи зможе Вордлі перемогти Усика

Фабіо Вордлі минулими вихідними здолав Джозефа Паркера. Тепер британський боксер є головним претендентом на бій з Олександром Усиком.

У боксерській спільноті активно обговорюють можливий бій між Фабіо Вордлі та Олександром Усиком. Дюк Маккензі розповів, чи зможе британець перемогти українця, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

Чи зможе Вордлі здолати Усика?

Дюк Маккензі пригадав, що після перемоги Фабіо Вордлі над Фрейзером Кларком, думав про те, що британський боксер єдиний, хто зможе дати бій Олександру Усику. Колишній чемпіон світу заявив, що тоді його називали дурнем та сміялися.

Проте після того Вордлі залишився єдиним боксером, що може нав'язати конкуренцію Усику. Маккензі вважає, що навряд чи британець переможе українця, але у нього все ж є шанси.

Немає жодних підстав вважати, що Олександр Усик може потенційно програти Вордлі. Фабіо вийде на цей поєдинок абсолютним андердогом, але в нього буде шанс нокаутера, бо він постійно або нокаутує суперників, або принаймні потрясає їх. Я не думаю, що це станеться, бо вважаю, що Усик значно розумніший. Він має власну школу, розуміє, як битися з великими панчерами. Усик уже робив це раніше – і зробить це знову,

– сказав Маккензі.

Раніше Олександр Красюк в інтерв'ю Boxing King Media розповів, чи є сенсу Усику битися проти Вордлі. Експромоутер українського боксера сказав, що хоче, щоб його підопічний якомога швидше пішов на пенсію.

Що говорять про Усик – Вордлі?