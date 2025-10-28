Люди будут помнить только его поражение, – Красюк признался, видит ли смысл Усику драться с Уордли

Александр Красюк, бывший промоутер Александра Усика, высказал свое мнение о возможном бое украинского абсолютного чемпиона против Фабио Уордли. Экс-представитель команды Усика отправляет боксера на пенсию.

Александр Красюк не скрывает своего желания о скорейшем окончании карьеры Александра Усика. Известный функционер был "против" боя своего бывшего клиента против Даниэля Дюбуа, который состоялся в июле 2025-го, передает 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.

Читайте также У него война в крови, – Итаума призвал Усика дать титульный бой Уордли

Что сказал Красюк о возможном бое Усика против Уордли?

Промоутер не видит смысла в противостоянии Усика против Фабио Уордли, который 25 октября нокаутировал в очном бою Джозефа Паркера. Красюк не понимает, зачем Александру рисковать всем, подчеркнув, что, что он трижды абсолютный чемпион мира.

Я публично выражаю свою позицию. Я хочу, чтобы Усик как можно скорее ушел на пенсию. Я даже был против его боя с Дюбуа. Но хорошо, бой с Дюбуа имел смысл, чтобы стать трехкратным абсолютом. Но назовите мне одну – не две, не три – одну причину драться с Уордли. Со всем уважением к этому парню, но я думаю с точки зрения Усика. Даже деньги не являются причиной, потому что в их бою нет денег. Если только не произойдет чудо, и фокусник не прилетит на вертолете с кучей денег и не заплатит, я не знаю, 50 миллионов Усику,

– сказал Красюк.

Экс-промоутер Усика предположил, если украинский чемпион проиграет Уордли, тогда люди будут помнить только это его поражение. Красюк привел хороший пример Леннокса Льюиса, который вовремя ушел на пенсию.

Также Красюк в своем инстаграме ответил на вопрос одного из подписчиков, которому стало интересно о самом безумном поступке, который совершал Усик.

Отметим, что Дерек Чисора в интервью The Sun уже сделал свой прогноз на потенциальный поединок Усик – Уордли.

"Если Уордли выйдет в ринг против Александра Усика, Фабио не продержится и трех раундов – его разобьют вдребезги. Говорю это потому, что хорошо знаю Александра и его стиль боя", – сказал Чисора.

Что известно о вероятном бое Усик – Уордли?