Люди пам’ятатимуть лише його поразку, – Красюк зізнався, чи бачить сенс Усику битись із Вордлі

Олександр Красюк, колишній промоутер Олександра Усика, висловив свою думку про можливий бій українського абсолютного чемпіона проти Фабіо Вордлі. Експредставник команди Усика відправляє боксера на пенсію.

Олександр Красюк не приховує свого бажання про якомога швидше закінчення кар'єри Олександра Усика. Відомий функціонер був "проти" бою свого колишнього клієнта проти Даніеля Дюбуа, який відбувся у липні 2025-го, передає 24 Канал із посиланням на Boxing King Media.

Що сказав Красюк про можливий бій Усика проти Вордлі?

Промоутер не бачить сенсу у протистоянні Усика проти Фабіо Вордлі, який 25 жовтня нокаутував в очному бою Джозефа Паркера. Красюк не розуміє, навіщо Олександру ризикувати усім, наголосивши на тому, що він тричі абсолютний чемпіон світу.

Я публічно висловлюю свою позицію. Я хочу, щоб Усик якомога швидше пішов на пенсію. Я навіть був проти його бою з Дюбуа. Але добре, бій з Дюбуа мав сенс, щоб стати триразовим абсолютом. Але назвіть мені одну – не дві, не три – одну причину битися з Вордлі. З усією повагою до цього хлопця, але я думаю з погляду Усика. Навіть гроші не є причиною, тому що в їхньому бою немає грошей. Якщо тільки не станеться диво, і фокусник не прилетить на гелікоптері з купою грошей і не заплатить, я не знаю, 50 мільйонів Усику,

– сказав Красюк.

Експромоутер Усика припустив, якщо український чемпіон програє Вордлі, тоді люди пам'ятатимуть лише цю його поразку. Красюк навів гарний приклад Леннокса Льюїса, який вчасно пішов на пенсію.

Також Красюк у своєму інстаграмі відповів на запитання одного із підписників, якому стало цікаво про найбожевільніший вчинок, який робив Усик.

Відзначимо, що Дерек Чісора в інтерв'ю The Sun вже зробив свій прогноз на потенційний двобій Усик – Вордлі.

"Якщо Вордлі вийде в ринг проти Олександра Усика, Фабіо не протримається й трьох раундів – його розіб’ють вщент. Кажу це тому, що добре знаю Олександра та його стиль бою", – сказав Чісора.

Що відомо про ймовірний бій Усик – Вордлі?