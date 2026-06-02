Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
Fight News 24 Новости бокса "Дело было не в Усике": Джошуа впервые отреагировал на скандальный бой с Верховеном
2 июня, 23:58
2

"Дело было не в Усике": Джошуа впервые отреагировал на скандальный бой с Верховеном

Михаил Гема

Александр Усик 24 мая одержал победу техническим нокаутом в 11 раунде над Рико Верховеном. Результат поединка вызвал волну критики, ведь рефери Марк Лайсон остановил противостояние одновременно с финальным гонгом.

Экс-чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал победу Усика. Его слова передает The Stomping Ground.

Смотрите также "Признайте свою ошибку": экс-чемпион мира сделал громкое заявление о бое Усик – Верховен

Как Джошуа отреагировал на бой Усика?

"Эй-Джей" отметил, что бой был хорошим, а горький осадок вызвал не Усик, а решение рефери.

Бой с Рико был хорошим. Усик сделал то, что сделал. Помните: дело было не в Усике, а в рефери,
– сказал Джошуа.

Комментируя решение Лайсона, спортсмен отметил, что любой боец на месте Верховена хотел бы продолжить противостояние.

"Допустим, Усик оказался в такой ситуации, он бы хотел продолжить. Нет сомнений, что любой боец в такой ситуации хотел бы продолжить. Но, к сожалению, от рефери зависят карьеры бойцов. Мы видели это снова и снова в профессиональном боксе. Рефери принял решение. Он профессионал", – рассказал британец.

В конце концов, он добавил, что реванш между Усиком и Верховеном был бы грандиозным.

Как рефери объяснил решение остановить бой Усика?

  • После боя Питер Фьюри, тренер Верховена, рассказал, что пообщался с Лайсоном по поводу ключевого решения в поединке. По его словам, рефери сказал, что не услышал гонг, когда решил остановить поединок.
  • Несмотря на это Рико подал протест на результат противостояния. Хотя победу Усика не отменят, Верховен пытается добиться публичных извинений.
  • Впрочем, нидерландский боец не обращает внимания на то, что в 11 раунде после нокдауна получил от рефери значительно больше времени на восстановление, чем это предусмотрено правилами бокса.
  • Бой продолжился аж через 30 секунд после того, как Рико побывал в нокдауне, хотя Верховен должен был сразу драться, а не затягивать время.
  • Напомним, что благодаря победе Усик защитил звание чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF.

Связанные темы:

Энтони Джошуа Усик – Верховен