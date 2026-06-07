Защитник Полесья сравнил победу Усика над Верховеном с драмой в УПЛ

Первый бой в 2026 году Александр Усик провел в Египте, возле пирамид Гизы, против Рико Верховена. Украинский боксер одержал победу в 11-м раунде, нокаутировав соперника за секунду до финального гонга.

Защитник Полесья Сергей Чоботенко поделился впечатлениями от просмотра последнего поединка украинца против нидерландского кикбоксера. О своих эмоциях футболист рассказал на ютуб-канале Дениса Бойко.

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С чем Чоботенко сравнил бой Усик – Верховен?

Накануне игры команда находилась на заезде, поэтому игрокам запретили поздний просмотр из-за режима.

Спортсмен отметил, что развязка боксерского противостояния была максимально напряженной и напомнила ему 27-й тур УПЛ. Тогда житомиряне вырвали победу в Александрии благодаря голу Александра Филиппова на последней минуте.

На тоненького, переживал, как и на матче. Это как поединок с Александрией был у нас – на последней минуте Филиппов забил. Так вот и у Усика: такой удар "Филиппов" вышел,

– прокомментировал защитник.

Как Усик связан с Полесьем?

В марте 2026 года президент Полесья Геннадий Буткевич и Усик заключили соглашение, в соответствии с которым известный боксер стал первым вице-президентом клуба. В то же время сотрудничество Усика с житомирским клубом началось еще летом 2023 года, когда он подписал свой первый годовой контракт как профессиональный футболист.

Усик – Верховен: коротко о бое

"Король кикбоксинга", для которого это был лишь второй профессиональный бой в боксе, с первых минут проявил высокую активность. Усик набрал темп ближе к концу 10-го раунда, а в 11-м совершил контратаку, отправив Верховена в чистый нокдаун прямым ударом. Рико поднялся, но Александр прижал его к углу ринга и атаковал серией ударов. За секунду до финального гонга рефери остановил бой, зафиксировав победу Усика техническим нокаутом.