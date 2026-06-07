Захисник Полісся Сергій Чоботенко поділився враженнями від перегляду останнього поєдинку українця проти нідерландського кікбоксера. Про свої емоції футболіст розповів на ютуб-каналі Дениса Бойка.

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З чим Чоботенко порівняв бій Усик – Верховен?

Напередодні гри команда перебувала на заїзді, тому гравцям заборонили пізній перегляд через режим.

Спортсмен зазначив, що розв'язка боксерського протистояння була максимально напруженою та нагадала йому 27-й тур УПЛ. Тоді житомиряни вирвали перемогу в Олександрії завдяки голу Олександра Філіппова на останній хвилині.

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На тоненького, переживав, як і на матчі. Це як поєдинок з Олександрією був у нас – на останній хвилині Філіппов забив. Отак-от і в Усика: такий удар "Філіппов" вийшов,

– прокоментував захисник.

Як Усик пов'язаний із Поліссям?

У березні 2026 року президент Полісся Геннадій Буткевич та Усик уклали угоду, відповідно до якої відомий боксер став першим віцепрезидентом клубу. Водночас співпраця Усика з житомирським клубом розпочалася ще влітку 2023 року, коли він підписав свій перший річний контракт як професійний футболіст.

Усик – Верховен: коротко про бій

"Король кікбоксингу", для якого це був лише другий професійний бій у боксі, з перших хвилин проявив високу активність. Усик набрав темп ближче до кінця 10-го раунду, а в 11-му здійснив контратаку, відправивши Верховена в чистий нокдаун прямим ударом. Ріко піднявся, але Олександр прижав його до кута рингу та атакував серією ударів. За секунду до фінального гонгу рефері зупинив бій, зафіксувавши перемогу Усика технічним нокаутом.