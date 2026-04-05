Соперник Усика решил шокировать мир
Уже 23 мая Александр Усик проведет бой против кибоксера Рико Верховена. Нидерландский боец поделился мыслями о предстоящей встрече.
Во время трансляции DAZN 36-летний боец сказал, что бой против Усика – это "большой момент" для него. Рико отдал должное украинцу, назвав его одним из лучших боксеров в истории.
Что Верховен сказал о бое с Усиком?
Верховен смирился с тем, что он андердог противостояния, поэтому стремится шокировать мир и победить Усика.
Большинство фанатов бокса, и вообще единоборств, не дают мне больших шансов. Поэтому у меня есть прекрасная возможность шокировать мир,
– сказал он.
Рико вспомнил, что другие боксеры супертяжелого веса уже дрались против бойцов из других единоборств и их поединки не были простыми. Именно поэтому он рассчитывает, что его нестандартный стиль станет залогом успеха.
"Поэтому я думаю, что принесу что-то новое, что-то нестандартное. Я пришел из кикбоксинга в бокс и буду атаковать его под разными углами, которых он раньше не видел, потому что я не типичный боксер", – добавил Верховен.
Усик – Верховен: больше о бое
39-летний украинец проведет свой 25-й бой на профессиональном ринге. По данным BoxRec, Усик держит феноменальный рекорд из 24 побед подряд.
На кону встречи бойцов будет стоять титул чемпиона WBC, который принадлежит спортсмену из Украины. Чемпион не скрывает, что встреча с Верховеном будет одной из последних в его профессиональной карьере.
Сейчас Усик тренируется в Испании, где вместе с ним находится бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.
Добавим, что Верховен – это один из лучших кикбоксеров в истории, однако по правилам бокса он провел только один бой в 2014 году.
Ряд экспертов называют Усика фаворитом противостояния, однако стронгмен Эдди Холл убежден, что Верховен сможет шокировать украинца.