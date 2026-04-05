Соперник Усика решил шокировать мир

Fight News 24
5 апреля, 16:35
Михаил Гема
Основные тезисы
  • Рико Верховен планирует шокировать мир, победив Александра Усика в предстоящем бою.
  • Верховен считает, что его нестандартный стиль кикбоксинга может стать залогом успеха против Усика.

Уже 23 мая Александр Усик проведет бой против кибоксера Рико Верховена. Нидерландский боец поделился мыслями о предстоящей встрече.

Во время трансляции DAZN 36-летний боец сказал, что бой против Усика – это "большой момент" для него. Рико отдал должное украинцу, назвав его одним из лучших боксеров в истории.

Что Верховен сказал о бое с Усиком?

Верховен смирился с тем, что он андердог противостояния, поэтому стремится шокировать мир и победить Усика.

Большинство фанатов бокса, и вообще единоборств, не дают мне больших шансов. Поэтому у меня есть прекрасная возможность шокировать мир,
– сказал он.

Рико вспомнил, что другие боксеры супертяжелого веса уже дрались против бойцов из других единоборств и их поединки не были простыми. Именно поэтому он рассчитывает, что его нестандартный стиль станет залогом успеха.

"Поэтому я думаю, что принесу что-то новое, что-то нестандартное. Я пришел из кикбоксинга в бокс и буду атаковать его под разными углами, которых он раньше не видел, потому что я не типичный боксер", – добавил Верховен.

Усик – Верховен: больше о бое

  • 39-летний украинец проведет свой 25-й бой на профессиональном ринге. По данным BoxRec, Усик держит феноменальный рекорд из 24 побед подряд.

  • На кону встречи бойцов будет стоять титул чемпиона WBC, который принадлежит спортсмену из Украины. Чемпион не скрывает, что встреча с Верховеном будет одной из последних в его профессиональной карьере.

  • Сейчас Усик тренируется в Испании, где вместе с ним находится бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

  • Добавим, что Верховен – это один из лучших кикбоксеров в истории, однако по правилам бокса он провел только один бой в 2014 году.

  • Ряд экспертов называют Усика фаворитом противостояния, однако стронгмен Эдди Холл убежден, что Верховен сможет шокировать украинца.