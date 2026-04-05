Суперник Усика вирішив шокувати світ
- Ріко Верховен планує шокувати світ, перемігши Олександра Усика в майбутньому бою.
- Верховен вважає, що його нестандартний стиль кікбоксингу може стати запорукою успіху проти Усика.
Уже 23 травня Олександр Усик проведе бій проти кібоксера Ріко Верховена. Нідерландський боєць поділився думками про майбутню зустріч.
Під час трансляції DAZN 36-річний боєць сказав, що бій проти Усика – це "великий момент" для нього. Ріко віддав належне українцю, назвавши його одним з найкращих боксерів в історії.
Дивіться також Чісора та Вайлдер влаштували шалену бійку в Лондоні
Що Верховен сказав про бій з Усиком?
Верховен змирився з тим, що він андердог протистояння, тому прагне шокувати світ та перемогти Усика.
Більшість фанатів боксу, та й загалом єдиноборств, не дають мені великих шансів. Тож у мене є чудова можливість шокувати світ,
– сказав він.
Ріко пригадав, що інші боксери надважкої ваги вже билися проти бійців з інших єдиноборств і їх поєдинки не були простими. Саме тому він розраховує, що його нестандартний стиль стане запорукою успіху.
"Тому я думаю, що принесу щось нове, щось нестандартне. Я прийшов із кікбоксингу в бокс і атакуватиму його під різними кутами, яких він раніше не бачив, бо я не типовий боксер", – додав Верховен.
Усик – Верховен: більше про бій
39-річний українець проведе свій 25-й бій на професійному рингу. За даними BoxRec, Усик тримає феноменальний рекорд з 24 перемог поспіль.
На кону зустрічі бійців стоятиме титул чемпіона WBC, який належить спортсмену з України. Чемпіон не приховує, що зустріч з Верховеном буде однією з останніх у його професійній кар'єрі.
Наразі Усик тренується в Іспанії, де разом з ним перебуває колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа.
Додамо, що Верховен – це один з найкращих кікбоксерів в історії, однак за правилами боксу він провів тільки один бій у 2014 році.
Низка експертів називають Усика фаворитом протистояння, однак стронгмен Едді Холл переконаний, що Верховен зможе шокувати українця.