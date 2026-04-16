"Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя": соперник Усика сделал важное заявление
- Рико Верховен изначально планировал бой с Энтони Джошуа, но авария сорвала встречу.
- Бой с Александром Усиком был организован после отмены боя с Джошуа, и WBC санкционировала эту встречу.
Следующим соперником Александра Усика будет кикбоксер Рико Верховен, бой с которым состоится 23 мая. Голландец рассказал, как удалось организовать поединок за титул WBC с украинским чемпионом.
Верховен рассказал, что сначала планировал бой не с Усиком, а против бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа. Об этом сообщает The Ring.
Кто должен был стать соперником Верховена вместо Усика?
Но, как отметил Рико, встреча с "Эй-Джеем" сорвалась из-за трагической аварии, в которую британский боксер попал в Нигерии в конце декабря 2025 года.
Сначала обсуждался вариант с Джошуа, но после той трагедии мы решили отказаться от боя и начали искать другие возможности,
– сказал кикбоксер.
Справка. Как сообщает Daily Mail, смертельная авария с Джошуа произошла 29 декабря. В результате ДТП погибли два пассажира автомобиля Lexus – Роберт Латц и Сина Гами, которые были друзьями боксера. Сам спортсмен получил незначительные травмы, но был быстро выписан из больницы.
Верховен добавил, что после того, как бой с Джошуа стал невозможным, возникла идея провести поединок двух абсолютных чемпионов мира по разным видам спорта.
Я долго был абсолютным чемпионом в кикбоксинге, он (Усик – 24 Канал) – в боксе. И когда мы это предложили, ответ был сразу положительным,
– сказал голландец.
Как известно, Мировой боксерский совет санкционировал встречу Усика и Верховена. Кикбоксер отметил, что WBC – это единственная боксерская организация, которая признает кикбоксинг и муай-тай.
"Именно поэтому они видят во мне ценного соперника для Усика, учитывая мои достижения", – резюмировал Рико.
Что известно о бое Усик – Верховен?
- О поединке бойцов, который состоится возле пирамид в Гизе (Египет) официально объявили в конце февраля. Для Усика это будет первый бой с июля 2025 года, когда он нокаутировал Даниэля Дюбуа и снова стал абсолютным чемпионом мира.
- Что касается Верховена, то кикбоксер только второй раз в карьере наденет боксерские перчатки. Предыдущий бой Рико по правилам бокса состоялся в 2014 году.
- Бывший тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский в комментарии 24 Каналу заявил, что Усик не будет иметь проблем в бою против Верховена из-за большой разницы в специализации спортсменов.
- Специалист отметил, что Рико имеет минимальный опыт в профи-боксе и дрался с оппонентом, который не соответствует уровню топовых тяжеловесов.
- Также эксперт подчеркнул, что в боксерском поединке нидерландец не сможет использовать свое главное преимущество – удары ногами.