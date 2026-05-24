Усик в третий раз защитил титул WBC

Возле пирамид Гизы в Египте состоялся поединок между Александром Усиком и Рико Верховеном. В ринге встретились представители разных видов спорта - боксер и кикбоксер.

Этот бой стал одним из самых ожидаемых спортивных противостояний года. О ходе поединка и его результате расскажет 24 Канал.

Смотрите также "Разнеси": звезды футбола поддержали Верховена перед боем с Усиком

Кто победил Усик или Верховен?

В напряженном поединке в супертяжелом весе Усик одержал убедительную победу над Верховеном, завершив бой техническим нокаутом в 11-м раунде.

Ключевой момент произошел в конце поединка, когда Усик отправил соперника в нокдаун. После возобновления боя украинец продолжил активное наступление, не оставив сопернику шансов на возвращение в поединок. Рефери был вынужден остановить бой, зафиксировав победу украинца техническим нокаутом.

Эта победа позволила Усику успешно защитить свои чемпионские титулы в супертяжелом весе. Он сохранил пояса WBC, WBA и IBF, подтвердив статус одного из сильнейших боксеров современности и оставшись непобедимым в дивизионе.

Кто может быть следующим соперником Усика?

Бой между Усиком и немецким боксером Агитом Кабаелом пока официально не утвержден, однако он рассматривается как обязательный следующий поединок в линии WBC. Кабаел является временным чемпионом WBC. Президент организации Маурисио Сулейман заявил, что после проведения добровольной защиты титула Усик обязан выйти в ринг против Кабаела.