В лагере Усика уже прокомментировали слова Бриедиса в интервью для 24 Канала. Представители украинского спортсмена опровергли информацию о том, что он якобы пытался сократить расходы на подготовку к поединку.

Как в команде Усика отреагировали на слова Бриедиса

Представители Усика резко отреагировали на подобные обвинения, назвав их абсурдными.

Нам неизвестно, на чем может основываться такая "инсайдерская информация". Учитывая уровень Александра, говорить о том, что он решил сэкономить на подготовке, – абсурд. Формирование штаба на таком уровне определяется спортивными задачами, а не желанием сэкономить. Все, кто имел хоть какое-то отношение к команде Александра и процессу его подготовки, это знают,

– заявили в окружении боксера.

В его команде подчеркнули, что подготовка к поединкам такого масштаба всегда проходит на самом высоком профессиональном уровне, а состав тренерского и аналитического штаба подбирается исключительно под конкретные спортивные цели, а не из соображений бюджета.

Проблемы Усика в бою с Верховеном

По словам Майриса, которые он ранее высказал, слабое выступление Усика в последнем бою против кикбоксера Верховена связано именно с желанием сэкономить деньги.

"В последнем бою, когда он дрался с Рико, он очень плохо боксировал. Почему? Потому что, насколько я знаю из инсайдерской информации, он сэкономил на тренере. Он взял тренера – какого-то своего друга. Ну и думали, что сейчас как-нибудь пройдемся. Ни фига. Это очень важно. Когда ты что-то меняешь, когда все получается, и экономишь, можно получить фиаско. Тренер – это очень важная составляющая", – заявил он.

Напомним, ранее промоутер Александр Красюк подтвердил, что многолетний наставник украинца Юрий Ткаченко прекратил сотрудничество с Усиком. Непосредственно перед майским поединком у пирамид Гизы в Египте новым главным тренером Александра стал Егор Голуб. Эта кадровая перестановка стала неожиданностью для всего боксерского мира.

Несмотря на то, что противостояние с Верховеном оказалось чрезвычайно тяжелым для украинского боксера, Усик сумел вырвать победу техническим нокаутом в 11-м раунде и сохранить свой статус непобедимого.