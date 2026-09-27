У таборі Усика вже прокоментували слова Брієдіса в коментарі для 24 Каналу. Представники українського спортсмена заперечили інформацію про те, що він нібито намагався скоротити витрати на підготовку до поєдинку.

Як у команді Усика відреагували на слова Брієдіса

Представники Усика жорстко відреагували на подібні закиди, назвавши їх абсурдними.

Нам невідомо, на чому може ґрунтуватися така "інсайдерська інформація". Враховуючи рівень Олександра, говорити про те, що він вирішив заощадити на підготовці, – абсурд. Формування штабу на такому рівні визначається спортивними завданнями, а не бажанням зекономити. Усі, хто мав хоча б якесь відношення до команди Олександра та процесу його підготовки, це знають,

– заявили в оточенні боксера.

У його команді наголосили, що підготовка до поєдинків такого масштабу завжди відбувається на найвищому професійному рівні, а склад тренерського та аналітичного штабу підбирається виключно під конкретні спортивні цілі, а не з міркувань бюджету.

Проблеми Усика у бою з Верховеном

За словами Маїріса, які він раніше висловив, слабкий виступ Усика в останньому бою проти кікбоксера Верховена пов'язаний саме з бажанням заощадити гроші.

"Зараз останній бій, коли він боксував з Ріко, дуже погано відбоксував. Чому? Тому що, наскільки я знаю за інсайдерською інформацією, він зекономив на тренері. Він узяв тренера якогось там друга. Ну і думали, що зараз пройдемося. Ніфіга. Це дуже важливо. Коли ти змінюєш щось, коли все виходить і економиш, можна отримати фіаско. Тренер – це дуже важлива складова", – заявив він.

Нагадаємо, раніше промоутер Олександр Красюк підтвердив, що багаторічний наставник українця Юрій Ткаченко припинив співпрацю з Усиком. Безпосередньо перед травневим поєдинком біля пірамід Гізи в Єгипті новим головним тренером Олександра став Єгор Голуб. Ця кадрова перестановка стала несподіванкою для всього боксерського світу.

Попри те, що протистояння з Верховеном видалося надзвичайно важким для українського представника, Усик зумів вирвати перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді та зберегти свій непереможний статус.