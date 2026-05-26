Тренер Верховена назвал причину поражения своего подопечного в бою с Усиком

Возле пирамид Гизы в Египте 23 мая состоялся поединок между украинским боксером Александром Усиком и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном. К этому противостоянию европейца готовил Питер Фьюри, дядя известного "Цыганского короля".

Тренер подробно проанализировал ход поединка и объяснил, что именно не позволило его подопечному одержать победу. Об этом он рассказал в интервью ютуб-каналу Froch On Fighting.

Смотрите также "Абсурд и ограбление": звезда Голливуда разнес резонанс победу Усика

Что сказал Питер Фьюри о бое Усик – Верховен?

По его словам, Верховен подошел к противостоянию в идеальной физической форме. Однако в поздних раундах голландец устал, а отсутствие большого опыта в классическом боксе помешало ему вовремя сориентироваться.

Я очень им горжусь. Он со мной уже 15 лет, я знаю его еще с детства. Он в суперформе. Но именно здесь ему не хватило опыта профессионального ринга. Потому что он продолжал давить и давить, хотя должен был бы брать паузы: входить в клинч, хватать Усика, ждать, пока рефери их разнимет, и таким образом отдыхать,

– отметил Питер Фьюри.

Несмотря на поражение, наставник считает выступление своего бойца выдающимся. По мнению Фьюри, Верховен заставил украинского абсолюта выложиться на максимум и заслуживает огромного уважения от боксерского сообщества.

Мне кажется, это был самый тяжелый бой Александра, поэтому Рико заслуживает максимального признания. Он безоговорочный чемпион в своем виде спорта,

– подытожил тренер.

Как проходил бой Усика против Верховена?

Поединок между украинским чемпионом и нидерландским "королем кикбоксинга" завершился непростой победой Усика – бой был остановлен в 11-м раунде после технического нокаута.

Несмотря на то, что Верховена считали явным аутсайдером в профессиональном боксе, он неожиданно продемонстрировал высокую активность и навязал серьезную борьбу.

Впрочем, в решающий момент сказались колоссальный опыт и мастерство Усика, особенно на фоне усталости нидерландца. В конце раунда Александр точно попал апперкотом, отправив соперника в тяжелый нокдаун. Верховен сумел подняться, однако Усик сразу перешел в наступление у канатов. Рефери досрочно остановил поединок буквально за секунду до гонга.