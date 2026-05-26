Скандал в бою Усика: что сказал рефери об остановке поединка

Бой Александра Усика против Рико Верховена закончился скандальным решением судьи в 11 раунде. Рефери остановил поединок буквально с финальным гонгом, что позволило украинцу победить техническим нокаутом.

После боя стало известно, почему рефери Марк Лайсон на дал Верховену выйти на последний раунд. Его слова пересказал Питер Фьюри, тренер Верховена, сообщает Boxing Scene.

Смотрите также Промоутер Кабаэла назвал дату боя с Усиком

Как рефери объяснил остановку боя Усика?

Специалист пообщался с Лайсоном после поединка и тот сказал тренеру Верховена, что не услышал гонг, когда решил остановить поединок.

Лучший способ решить любой спор – это пойти и задать вопрос тому человеку, который это сделал, не так ли? Я сказал (Лайсону – 24 Канал): "Вы допустили ошибку". Он ответил мне – и это очень важно: "Питер, я не услышал гонг". Я сказал: "Вот в это я верю", потому что я тоже не услышал гонга,

– рассказал Фьюри.

По мнению тренера, решение рефери было ошибочным.

"Очевидно, все происходило в разгаре момента. Поэтому я назову это настоящей ошибкой. Это все, что можно сделать. Вы не можете обвинять человека в чем-то другом. Это было бы бессмысленно. Фактов нет, и я поговорил с ним, и он честно сказал, что не услышал гонг", – резюмировал Фьюри.

Усик – Верховен: что известно о бое?