Отменят ли результат боя Усик – Верховен: появилось окончательное решение

Рико Верховен 24 мая подал протест на результат поединка с Александром Усиком, который завершился поражением голландца техническим нокаутом в 11-м раунде. Во вторник, 16 июня, кикбоксер получил официальное решение о справедливости результата.

Боксерская комиссия рассмотрела апелляцию Верховена и оставила результат боя без изменений. Об этом сам кикбоксер сообщил в своём Instagram.

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Верховен узнал результат протеста по поводу боя с Усиком

В решении указано, что установленные в ходе рассмотрения обстоятельства не повлияли на исход поединка.

Напомним, Верховен подал протест, поскольку считает решение рефери Марка Лайсона остановить бой в 11-м раунде неправильным.

Что интересно, решение комиссии подтвердило, что гонг, завершивший 11-й раунд, прозвучал ещё до того, как рефери фактически остановил поединок. Официальный хронометрист тоже подтвердил это.

Более того, врач на ринге подтвердил, что после боя у Верховена не было признаков спутанности сознания или дезориентации. Однако комиссия считает, что ни один из этих выводов не изменил результат боя.

Детали скандала

Поединок между Усиком и Верховеном состоялся 24 мая в египетской Гизе и завершился скандальной победой украинца. После десяти раундов, согласно записям судей, нидерландец минимально лидировал.

Казалось, что бой полностью под контролем Верховена, однако в одиннадцатом раунде ситуация резко изменилась. Рико пропустил мощный апперкот от Усика и оказался в нокдауне.

После этого Александр бросил все силы на досрочное завершение поединка. Он обрушил на соперника настоящий шквал ударов, и нидерландский тяжеловес уже не успевал защищаться, постоянно пропуская точные попадания.

За мгновение до финального гонга рефери Лайсон остановил бой, зафиксировав технический нокаут в пользу Усика. Решение оказалось чрезвычайно спорным, поскольку остановка произошла почти одновременно со звуком гонга, завершавшего раунд.

После боя рефери объяснил, что просто не услышал сигнал. Несмотря на все споры, эта победа позволила Усику защитить титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе. Рико Верховен, в свою очередь, получил отстранение от бокса до 22 июня.