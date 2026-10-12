Он отметил, что альтернативные кандидаты постепенно отсеиваются, поэтому повторный поединок с Верховеном на данный момент представляется наиболее вероятным вариантом. Своими соображениями он поделился на собственном ютуб-канале.

Усик может встретиться в реванше с Верховеном

Сахни также обратил внимание на то, что у Верховена нет запланированного следующего поединка. После предыдущего боя голландец подал апелляцию в Федерацию бокса Египта, заявив о несправедливом прекращении встречи. По мнению представителя Queensberry Promotions, это могло быть попыткой напомнить о себе и сохранить интерес публики.

Теперь, когда другие варианты для Усика, похоже, отпадают, все снова сводится к Рико Верховену. Реванш обещает быть интригующим, и, вероятно, это самый громкий бой, доступный для Александра Усика,

– заявил он.

Он считает, что возможный реванш даст Усику шанс поставить точку в спорах вокруг их предыдущего противостояния.

Усик, по-видимому, рассчитывает на этот раз завершить дело убедительно и без каких-либо вопросов. Он и в прошлый раз победил, но ситуация несколько омрачила его репутацию – сам факт того, что после боя вообще возникли споры,

– отметил Сахни.

В то же время представитель промоутерской компании подчеркнул, что поединок Усика с бывшим чемпионом мира Деонтеем Уайлдером мог бы иметь больший масштаб, однако сторонам не удалось договориться о гонораре.

Бой с Фьюри также возможен, но есть сомнения

Сахни скептически оценивает перспективы третьего поединка Усика с Тайсоном Фьюри. По его словам, такой сценарий может стать более реальным, если британский боксер победит Энтони Джошуа в декабре.

В то же время остается открытым вопрос о сроках проведения возможного боя. Если Фьюри сначала встретится с Джошуа, а затем выйдет на ринг против Усика только летом следующего года, украинцу придется слишком долго ждать следующего поединка.

Для Александра Усика это будет означать длительный перерыв в боях, если придется ждать аж до июля следующего года. Это очень долго,

– подытожил Сахни.

Напомним, Усик одержал победу над голландским кикбоксером техническим нокаутом в 11-м раунде.

На данный момент третий бой между Усиком и Фьюри официально не подтверждён, однако обе стороны активно обсуждают проведение третьего боя.