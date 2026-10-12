Він зазначив, що альтернативні кандидатури поступово відпадають, тож повторний поєдинок із Верховеном наразі видається найімовірнішим варіантом. Своїми міркуваннями він поділився на власному ютуб-каналі.

Усик може зустрітися в реванші з Верховеном

Сахні також звернув увагу на те, що Верховен не має запланованого наступного поєдинку. Після попереднього бою нідерландець подав апеляцію до Федерації боксу Єгипту, заявивши про несправедливу зупинку зустрічі. На думку представника Queensberry Promotions, це могло бути спробою нагадати про себе та зберегти інтерес публіки.

Тепер, коли інші варіанти для Усика, схоже, відпадають, усе знову зводиться до Ріко Верховена. Реванш обіцяє бути захопливим, і, ймовірно, це найгучніший бій, доступний для Олександра Усика,

– заявив він.

Він вважає, що можливий реванш дасть Усику шанс поставити крапку в суперечках навколо їхнього попереднього протистояння.

Усик, мабуть, розраховує цього разу завершити справу переконливо й без жодних питань. Він і минулого разу переміг, але ситуація дещо затьмарила його репутацію – сам факт того, що після бою взагалі виникли суперечки,

– зазначив Сахні.

Водночас представник промоутерської компанії наголосив, що поєдинок Усика з колишнім чемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером міг би мати більший масштаб, однак сторонам не вдалося домовитися про гонорар.

Бій із Ф'юрі також можливий, але є сумніви

Сахні скептично оцінює перспективи третього поєдинку Усика з Тайсоном Ф'юрі. За його словами, такий сценарій може стати реальнішим, якщо британський боксер переможе Ентоні Джошуа в грудні.

Водночас залишається відкритим питання щодо термінів проведення можливого бою. Якщо Ф'юрі спочатку зустрінеться з Джошуа, а потім вийде на ринг проти Усика лише влітку наступного року, українцеві доведеться надто довго чекати на наступний поєдинок.

Для Олександра Усика це означатиме тривалу перерву в боях, якщо доведеться чекати аж до липня наступного року. Це дуже довго,

– підсумував Сахні.

Нагадаємо, Усик здобув перемогу над нідерландським кікбоксером технічним нокаутом в 11-му раунді.

Наразі третій поєдинок між Усиком і Ф'юрі офіційно не підтверджений, однак обидві сторони активно обговорюють проведення третього бою.