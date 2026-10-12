Усик может взять реванш за скандальный бой: кто станет его соперником

Представитель промоутерской компании Queensberry Promotions Дев Сахни назвал возможного следующего соперника Александра Усика. По его мнению, украинский боксер может вновь встретиться на ринге со звездой кикбоксинга Рико Верховеном.

Он отметил, что альтернативные кандидаты постепенно отсеиваются, поэтому повторный поединок с Верховеном на данный момент представляется наиболее вероятным вариантом. Своими соображениями он поделился на собственном ютуб-канале.

Усик может встретиться в реванше с Верховеном

Сахни также обратил внимание на то, что у Верховена нет запланированного следующего поединка. После предыдущего боя голландец подал апелляцию в Федерацию бокса Египта, заявив о несправедливом прекращении встречи. По мнению представителя Queensberry Promotions, это могло быть попыткой напомнить о себе и сохранить интерес публики.

Теперь, когда другие варианты для Усика, похоже, отпадают, все снова сводится к Рико Верховену. Реванш обещает быть интригующим, и, вероятно, это самый громкий бой, доступный для Александра Усика,

– заявил он.

Он считает, что возможный реванш даст Усику шанс поставить точку в спорах вокруг их предыдущего противостояния.

Усик, по-видимому, рассчитывает на этот раз завершить дело убедительно и без каких-либо вопросов. Он и в прошлый раз победил, но ситуация несколько омрачила его репутацию – сам факт того, что после боя вообще возникли споры,

– отметил Сахни.

В то же время представитель промоутерской компании подчеркнул, что поединок Усика с бывшим чемпионом мира Деонтеем Уайлдером мог бы иметь больший масштаб, однако сторонам не удалось договориться о гонораре.

Бой с Фьюри также возможен, но есть сомнения

Сахни скептически оценивает перспективы третьего поединка Усика с Тайсоном Фьюри. По его словам, такой сценарий может стать более реальным, если британский боксер победит Энтони Джошуа в декабре.

В то же время остается открытым вопрос о сроках проведения возможного боя. Если Фьюри сначала встретится с Джошуа, а затем выйдет на ринг против Усика только летом следующего года, украинцу придется слишком долго ждать следующего поединка.

Для Александра Усика это будет означать длительный перерыв в боях, если придется ждать аж до июля следующего года. Это очень долго,

– подытожил Сахни.

Напомним, Усик одержал победу над голландским кикбоксером техническим нокаутом в 11-м раунде.

На данный момент третий бой между Усиком и Фьюри официально не подтверждён, однако обе стороны активно обсуждают проведение третьего боя.