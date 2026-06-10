Не Фьюри или Кабаэл: назвали боксера, который больше всего заслуживает шанс подраться с Усиком
Александр Усик планирует провести еще два поединка перед тем, как повесить перчатки на гвоздь. Его бывший соперник Тони Белью убежден, что есть один супертяжеловес, который больше других заслуживает шанс подраться с 39-летним чемпионом мира.
В интервью Fightlens Белью, которого Усик остановил в восьмом раунде их боя в 2018 году, признался, что хотел бы увидеть реванш украинца с Рико Верховеном. По мнению британца, Александру не получится избежать этого поединка.
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Кто станет следующим соперником Усика?
"Если быть абсолютно откровенным, я считаю, что Рико Верховен заслуживает реванша. Я просто не думаю, что он (Усик – 24 Канал) может этого избежать. Я знаю, что Агит Кабаел очень достойный претендент и долго ждал, я это понимаю, но извините – этот парень только что заставил его пройти самое тяжелое испытание в карьере", – сказал Тони.
Белью добавил, что понял бы, если бы Усик решил не проводить второй бой со звездой кикбоксинга. В то же время он намекнул, что другой подход к поединку мог бы привести к более убедительной победе украинца в реванше.
Экс-чемпион мира отказался присоединяться к спекуляциям, мол, Усик стареет, что якобы позволило Верховену навязать ему конкурентный бой. Боксер подчеркнул, что Рико и его тренер Питер Фьюри проделали великолепную работу.
Однако Белью все же отметил, что украинец якобы был не в своем идеальном весе.
Со стороны я видел его утром в субботу, обнял и подумал: "Ого, ты массивный, ты тяжелый и выглядишь как настоящий супертяжеловес, ты просто глыба". Повлияло ли это? Да, это точно повлияло на его объем работы, потому что он не выбрасывал столько ударов. Повлияли ли температура, локация и обстановка? Я не знаю. Здесь очень много факторов, и только он сам знает ответ – он чемпион и именно он контролирует ситуацию,
– резюмировал Белью.
Что известно о реванше Усик – Верховен
- Первый поединок между бойцами завершился противоречивой победой Усика техническим нокаутом в 11-м раунде. Рефери Марк Лайсон принял скандальное решение остановить бой одновременно с финальным гонгом, не позволив Рико выйти на последний раунд.
- После поединка Верховен не согласился с результатом и заявил, что хочет получить реванш. Усик не исключил возможность второго поединка, однако в следующем бою должен защищать титул WBC против Агита Кабаела.
- Хотя голландец навязал Александру тяжелый бой, ряд экспертов считают, что в реванше Рико не будет иметь шансов на победу. Например, промоутер Эдди Хирн сказал, что во втором поединке Усик значительно убедительнее победит Верховена.
- Напомним, благодаря победе 39-летний украинец защитил звание чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF.