Соперника Усика жестоко избили накануне боя
- Рико Верховен получил многочисленные ушибы от интенсивных тренировок в рамках подготовки к бою с Александром Усиком.
- Поединок Усика с Верховеном состоится 23 мая, и эксперты считают украинца фаворитом, учитывая отсутствие у нидерландца опыта в боксе.
Рико Верховен за три недели до титульного поединка против Александра Усика поделился неожиданными деталями из своего тренировочного лагеря. Нидерландский боец продемонстрировал, что подготовка дается ему нелегко.
Чемпион по кикбоксингу в своем инстаграме опубликовал видео, на котором видно, что его лицо в синяках. Верховен даже пошутил, что на первый взгляд кажется, что это макияж, а не последствия ударов.
Смотрите также Возможный соперник Усика покорил новую вершину – нокаутировал чемпиона и отобрал пояса WBA и WBO
Что произошло с Верховеном перед боем с Усиком?
37-летний боец признался, что его тело также в синяках из-за интенсивных тренировок, в частности спарринги. На одном из роликов в соцсетях голландец показал, как его бьет известный британский спортсмен и стронгмен Эдди Холл.
Честно говоря, ощущение такое, будто меня переехал грузовик. Это было тяжело, это был ад,
– сказал Рико.
В то же время в его словах также есть определенный оптимизм. В частности, Верховен отметил, что усилия, которые он вкладывает в подготовку, начинают приносить плоды.
Как выглядит Верховен: смотрите видео
Эксперты профильного нидерландского издания Sportnieuws.nl подчеркивают, что синяки на теле Верховена – это свидетельство интенсивной подготовки кикбоксера, во время которой ему приходится изрядно попотеть на спаррингах.
Кроме физической формы, набор веса является важной составляющей его тренировочного лагеря. Верховен взвесился перед камерой, и весы показали 125,1 килограмма – признак того, что он движется в соответствии с планом,
– говорится в статье.
Что известно о бое Верховена с Усиком?
Поединок между Усиком и Верховеном официально состоится 23 мая в Гизе возле египетских пирамид. В Украине трансляцию боя официально покажет Киевстар ТВ.
На кону противостояния будет стоять чемпионский пояс по версии WBC, который украинский боксер попытается в третий раз защитить после того, как победил Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа.
Соперников объединяет то, что они лучшие в своем деле. Так, Усика признанного лучшим боксером мира независимо от весовой категории, а Верховен длительное время был чемпионом мира в кикбоксинге.
Теперь же голландец попытается перенести свой опыт побед в кикбоксинге на боксерский ринг. Впрочем, по мнению экспертов, чемпион мира из Украины – абсолютный фаворит противостояния.
Какой прогноз дают эксперты на бой Усик – Верховен?
Бывший тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказал о своем прогнозе на бой. Он сказал, что Усик – фаворит поединка, ведь у Верховена фактически нет опыта в боксе.
Свой единственный бой по правилам бокса голландец провел в 2014 году, когда победил малоизвестного венгра Яноша Финферу.
Экс-чемпион мира Александр Гвоздик тоже склоняется к тому, что украинец должен одержать победу. Однако он считает, что кикбоксер может быть опасным в начале поединка.
В победу Верховена не верят даже его коллеги. Например, кикбоксер и чемпион Gloru Чико Кваси в комментарии кикбоксер и чемпион Gloru Чико Кваси в комментарии De Telegraaf сказал, что Усик победит, однако не исключил, что нидерландец может удивить.