Соперника Усика жестоко избили накануне боя

Рико Верховен за три недели до титульного поединка против Александра Усика поделился неожиданными деталями из своего тренировочного лагеря. Нидерландский боец продемонстрировал, что подготовка дается ему нелегко.

Чемпион по кикбоксингу в своем инстаграме опубликовал видео, на котором видно, что его лицо в синяках. Верховен даже пошутил, что на первый взгляд кажется, что это макияж, а не последствия ударов.

Что произошло с Верховеном перед боем с Усиком?

37-летний боец признался, что его тело также в синяках из-за интенсивных тренировок, в частности спарринги. На одном из роликов в соцсетях голландец показал, как его бьет известный британский спортсмен и стронгмен Эдди Холл.

Честно говоря, ощущение такое, будто меня переехал грузовик. Это было тяжело, это был ад,

– сказал Рико.

В то же время в его словах также есть определенный оптимизм. В частности, Верховен отметил, что усилия, которые он вкладывает в подготовку, начинают приносить плоды.

Эксперты профильного нидерландского издания Sportnieuws.nl подчеркивают, что синяки на теле Верховена – это свидетельство интенсивной подготовки кикбоксера, во время которой ему приходится изрядно попотеть на спаррингах.

Кроме физической формы, набор веса является важной составляющей его тренировочного лагеря. Верховен взвесился перед камерой, и весы показали 125,1 килограмма – признак того, что он движется в соответствии с планом,

– говорится в статье.

Что известно о бое Верховена с Усиком?

Поединок между Усиком и Верховеном официально состоится 23 мая в Гизе возле египетских пирамид. В Украине трансляцию боя официально покажет Киевстар ТВ.

На кону противостояния будет стоять чемпионский пояс по версии WBC, который украинский боксер попытается в третий раз защитить после того, как победил Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа.

Соперников объединяет то, что они лучшие в своем деле. Так, Усика признанного лучшим боксером мира независимо от весовой категории, а Верховен длительное время был чемпионом мира в кикбоксинге.

Теперь же голландец попытается перенести свой опыт побед в кикбоксинге на боксерский ринг. Впрочем, по мнению экспертов, чемпион мира из Украины – абсолютный фаворит противостояния.

