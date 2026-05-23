23 мая, 21:00
6

Усик – Верховен: текстовая онлайн-трансляция боя

Михаил Гема

Украинский боксер Александр Усик 23 мая будет защищать свой чемпионский титул по версии WBC. Соперником непобедимого Усика станет кикбоксер из Нидерландов.

Кроме титула WBC, 39-летний Усик владеет чемпионскими поясами WBA и IBF, которые не будут на кону боя для Верховена. Для украинца это уже третья защита звания чемпиона мира, пишет 24 Канал.

Его же соперник проведет только второй бой по правилам бокса. Предыдущий бой Верховена состоялся в 2014 году, когда он нокаутировал Яноша Финфера из Венгрии. В то же время Рико 12 лет был чемпионом мира по кикбоксингу.

Поединок Усика и Верховена решили провести в Гизе (Египет) на фоне величественных пирамид. Официальная трансляция боя в Украине будет доступна на платных платформах "Киевстар ТВ" и DAZN.

Ожидается, что бой Усик – Верховен начнется около полуночи. Бойцы появятся на ринге после поединка Хамза Шираз – Алем Бегич.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Усик – Верховен.

Усик – Верховен: онлайн-трансляция

 

23:02, 23 мая

На шоу в Гизе прибыл Агит Кабаел, который может стать следующим соперником Усика.

22:35, 23 мая

Александр Усик прибыл на бой с Верховеном.

22:18, 23 мая

Верховен прибыл на бой с Усиком.

22:02, 23 мая

Александр Усик поддержал Лапина после первого поражения в карьере.

21:34, 23 мая

На бой прибыл Энтони Джошуа.

21:03, 23 мая

Как выглядит ринг, где состоится бой Усик – Верховен

Усик и Верховен проведут бой буквально на фоне пирамид. Ринг специально выстроили для поединка.

21:02, 23 мая

В андеркарде шоу Усик – Верховен отбоксировал еще один украинец – Даниэль Лапин (13-1, 5 КО). Он потерпел первое поражение в карьере, техническим нокаутом проиграв французу Бенджамину Мендесу Тане (10-1, 3 КО).

15:04, 22 мая

Накануне стало известно, что в Чехии и Польше покажут бой Усик – Верховен с украинским комментированием на Megogo в формате разового платного доступа. Стоимость доступа к трансляции составит 461 крону и 79,99 злотых соответственно.

