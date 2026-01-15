"Усик уже не молод": экстренер Дюбуа назвал боксера, который может остановить украинца
- Фабио Уордли стал известным после победы над Джозефом Паркером и получения титула WBO, а потенциальным соперником для него является Александр Усик.
- Дон Чарльз считает, что результат боя Усик – Уордли трудно предсказать из-за стилей бойцов, но отмечает, что Уордли имеет сильный удар и больше навыков, чем предыдущие соперники Усика.
Звезда Фабио Уордли неожиданно засияла после того, как он нокаутировал Джозефа Паркера, а впоследствии получил титул WBO. Одним из потеционных соперников британца называются Александра Усика.
Дон Чарльз, экстренер Даниэля Дюбуа, поделился мыслями о потенциальном бое Уордли с Усиком. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.
Смотрите также Британский боксер "отобрал" чемпионский титул у Усика и теперь "угрожает" Тайсону Фьюри
Кто фаворит в бою Усик – Уордли?
По мнению специалиста, результат такого поединка сложно определить заранее, ведь многое зависит от стиля бойцов, мотивации и силы удара. Чарльз подчеркнул, что британец имеет сильный удар и не будет сдерживаться в ринге.
Он вспомнил первый бой Усика против Дюбуа, который в 2023 году состоялся в Польше. Специалист утверждает, что тогда Даниэль якобы продемонстрировал, что в Усика "можно попасть".
Тогда, кроме Даниэля и того инцидента, кто еще доставлял Усику проблемы? Дерек Чисора. А Фабио Уордли технически имеет больше навыков. Усик уже не молод. Он победил всех в хорошем стиле, и я бы не стал делать ставку против Фабио, если бы он получил бой,
– сказал Чарльз.
Внимание. Как свидетельствуют данные BoxRec, Уордли провел 21 бой и одержал 20 побед (19 нокаутом). Еще один поединок британца закончился ничьей.
Какой инцидент в бою Усик – Дюбуа вспомнил тренер?
В 5 раунде Дюбуа нанес Усику удар ниже пояса, в результате чего украинец оказался на канвасе. Рефери боя не стал начинать отсчет как для нокдауна, а дал Александру время восстановиться. После этого Усик завершил бой, нокаутировав Дюбуа в 9 раунде.
Фрэнк Уоррен, промоутер британца, а также ряд экспертов утверждают, что это не был удар ниже пояса. Такое мнение поддержал и легендарный боксер Леннокс Льюис.
Нет, это точно не был удар ниже пояса. Спросите любого боксера – это был легальный удар. Усик симулировал. Мы все так делаем. Чтобы я сделал в такой ситуации? Я бы на его месте делал бы то же самое,
– сказал британец.
Усик в ответ на критику неоднократно демонстрировал фрагменты боя и не соглашается, что это был нокдаун. Более того, в июле 2025 года он доказал, что лучше Дюбуа, во второй раз нокаутировав британца.
Когда следующий бой Усика и кто соперник?
В 2026 году Усик планирует провести бой против звездного в прошлом Деонтея Уайлдера. Украинец уже бросил вызов американцу и переговоры о поединке якобы стартовали.
Чтобы встретиться с Уайлдером, украинец освободил пояс WBO, который перешел к Уордли. Из-за этого Александр потерял статус абсолютного чемпиона мира. Относительно следующего соперника Уордли также нет официальной информации.