"Усик вже не молодий": екстренер Дюбуа назвав боксера, який може зупинити українця

Зірка Фабіо Вордлі несподівано засяла після того, як він нокаутував Джозефа Паркера, а згодом отримав титул WBO. Одним з потеційних суперників британця називаються Олександра Усика.

Дон Чарльз, екстренер Даніеля Дюбуа, поділився думками про потенційний бій Вордлі з Усиком. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на talkSPORT.

Хто фаворит у бою Усик – Вордлі?

На думку фахівця, результат такого поєдинку складно визначити заздалегідь, адже багато залежить від стилю бійців, мотивації та сили удару. Чарльз підкреслив, що британець має сильний удар та не буде стримуватися у ринзі.

Він згадав перший бій Усика проти Дюбуа, який у 2023 році відбувся у Польщі. Фахівець стверджує, що тоді Даніель нібито продемонстрував, що в Усика "можна влучити".

Тоді, крім Даніеля і того інциденту, хто ще доставляв Усику проблеми? Дерек Чісора. А Фабіо Вордлі технічно має більше навичок. Усик вже не молодий. Він переміг усіх у хорошому стилі, та я б не став робити ставку проти Фабіо, якби він отримав бій,

– сказав Чарльз.

До уваги. Як свідчать дані BoxRec, Вордлі провів 21 бій та здобув 20 перемог (19 нокаутом). Ще один поєдинок британця закінчився нічиєю.

Який інцидент у бою Усик – Дюбуа згадав тренер?

У 5 раунді Дюбуа завдав Усику удару нижче поясу, внаслідок чого українець опинився на канвасі. Рефері бою не став починати відлік як для нокдауну, а дав Олександру час відновитися. Після цього Усик завершив бій, нокаутувавши Дюбуа в 9 раунді.

Френк Воррен, промоутер британця, а також низка експертів стверджують, що це не був удар нижче пояса. Таку думку підтримав і легендарний боксер Леннокс Льюїс.

Ні, це точно не був удар нижче пояса. Запитайте будь-якого боксера – це був легальний удар. Усик симулював. Ми всі так робимо. Щоб я зробив у такий ситуації? Я б на його місці робив би те ж саме,

– сказав британець.

Усик у відповідь на критику неодноразово демонстрував фрагменти бою та не погоджується, що це був нокдаун. Ба більше, у липні 2025 року він довів, що кращий за Дюбуа, вдруге нокаутувавши британця.

