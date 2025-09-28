Александр Усик за свою карьеру победил многих именитых соперников. Украинский боксер завоевал немало чемпионских титулов в тяжелом весе и супертяжелом дивизионе.

Александр Усик высказался относительно своих чемпионских поясов. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на страницу украинского боксера в социальной сети Х.

Что сказал Усик о чемпионских поясах?

Абсолютный чемпион мира рассказал, что значат для него его чемпионские титулы в боксе. Александр Усик завил, что это не просто металл и кожа.

Это годы труда. Жертвы. Дисциплина. Каждое утро, каждый раунд, каждое мгновение сомнений – все это привело к этому,

– написал Усик.

Напомним, что Александр Усик в последний раз дрался 19 июля 2025 года против Даниэля Дюбуа. Украинский боксер нокаутировал британского боксера в пятом раунде, завладев титулом IBF в супертяжелом весе.

Ранее Фрэнк Уоррен в интервью BoxingScene рассказывал о том, кто может получить чемпионский титул Александра Усика. Промоутер считает, что Фабио Уордли имеет хорошие шансы.

Что известно об Усике?