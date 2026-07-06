Усик завершает карьеру – в Украине назвали логичный бой для боксера

Александр Усик недавно отказался от своих чемпионских титулов. Решение украинца прокомментировал известный боксер в супертяжелом весе Владислав Сиренко.

Украинец заявил, что своим решением Усик расчистил путь для следующего поколения боксеров. Об этом сообщает Sport-express.ua.

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Сиренко прокомментировал последний бой Усика

"Это решение абсолютного чемпиона, который всем все доказал. Он освободил дорогу следующему поколению, что оживило весь супертяжелый дивизион", – сказал Сиренко.

Он также отметил, что у него осталось неоднозначное впечатление после победы Усика над Рико Верховеном в предыдущем поединке.

В то же время Владислав считает, что логичным завершением карьеры для Усика станет крупный доходный или исторический бой.

Выбор последнего соперника зависит исключительно от желания самого Александра и промоутеров. Логичным завершением был бы крупный, приносящий большие доходы или исторический бой,

– сказал Сиренко.

Кто станет следующим соперником Усика

В последнее время чаще всего следующим соперником Усика называют экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Примерно полгода назад команды спортсменов вели переговоры о бое, однако не смогли договориться.

В итоге Уайлдер решил сразиться с Дереком Чисорой, которого в апреле победил решением судей.

По данным СМИ, украинец якобы вернулся к идее поединка с Уайлдером. Более того, промоутер Эдди Гирн неожиданно заявил, что Усик заключил соглашение о встрече с американцем.

Менеджер Уайлдера Шелли Финкель сообщил, что его клиент с радостью воспользуется возможностью сразиться с украинцем, если условия будут подходящими.