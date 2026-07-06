Українець заявив, що своїм рішенням Усик звільнив дорогу для наступного покоління боксерів. Про це повідомляє Sport-express.ua.

Дивіться також Немає стадіону, щоб вмістити всіх фанів: Кличку обрали суперника на історичний бій

Сіренко прокоментував останній бій Усика

"Це рішення абсолютного чемпіона, який усе всім довів. Він звільнив дорогу наступному поколінню, що пожвавило весь суперважкий дивізіон", – сказав Сіренко.

Він також зазначив, що в нього залишилося неоднозначне враження після перемоги Усика над Ріко Верховеном у попередньому поєдинку.

Водночас Владислав вважає, що логічним завершенням кар'єри для Усик буде великий грошовитий або історичний бій.

Вибір останнього суперника залежить виключно від бажання самого Олександра та промоутерів. Логічним завершенням був би великий грошовитий або історичний бій,

– сказав Сіренко.

Хто наступний суперник Усика

Останнім часом найчастіше наступним суперником Усика називають ексчемпіона світу Деонтея Вайлдера. Приблизно пів року тому команди спортсменів вели переговори про бій, однак не змогли домовитися.

У підсумку Вайлдер вирішив битися з Дереком Чісорою, якого у квітні переміг рішенням суддів.

За даними ЗМІ, українець нібито повернувся до ідеї поєдинку з Вайлдером. Ба більше, промоутер Едді Гірн несподівано заявив, що Усик уклав угоду на зустріч з американцем.

Менеджер Вайлдера Шеллі Фінкель повідомив, що його клієнт з радістю скористається можливістю битися з українцем, якщо умови будуть відповідними.