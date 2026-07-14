"Усик ушел из бокса": в США сделали сенсационное заявление о карьере украинца

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли поделился своими мыслями о будущем Александра Усика. Американец считает, что трехкратный абсолютный чемпион мира формально ушел из бокса.

В комментарии для Boxing News Online Брэдли заявил, что бой против Рико Верховена в мае стал для Усика настоящим откровением.

Усик сосредоточится на боксерском бизнесе

Американец отметил, что 39-летнему украинцу было сложно против нидерландского кикбоксера, однако в конце он все-таки смог выйти победителем.

Брэдли убежден, что после того, как Усик отказался от чемпионских поясов, он ушел из бокса. Теперь, по словам бывшего спортсмена, украинец сосредоточится на "боксерском бизнесе".

"Что касается отказа от титулов, то для меня это – момент "белого дыма". На этом все. Он ушел из спорта под названием бокс. Он, конечно, еще будет драться, но он ушел из боксерского спорта, теперь он занимается боксерским бизнесом", – сказал Брэдли.

Напомним, в конце июня Усик отказался от титулов чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF. В результате украинский спортсмен выбыл из всех рейтингов мировых боксерских организаций.

Советник боксера Сергей Лапин пояснил, почему Усик принял это решение с учетом будущего в супертяжелом весе, в частности, чтобы дать Энтони Джошуа возможность побороться за эти титулы.

Теперь Александр сосредоточен на том, чтобы провести один из последних боев на профессиональном ринге против экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Украинец стремится завершить карьеру грандиозным шоу в США.