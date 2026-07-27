Сколько еще боев проведет Усик

Александр Усик решил отказаться от всех чемпионских поясов и провести последний бой. Судя по слухам, скорее всего, соперником украинца станет эксчемпион WBC Деонтей Уайлдер.

Ранее в команде ветерана не исключалось, что последних боев может быть несколько. Сам Усик в комментарии BBC Sport поставил точку по вопросу.

Усик проведет только один бой

39-летний боец дал понять, что на самом деле речь идет только об одном последнем бое.

"Нет-нет-нет! Последний – это только один. Не три последних. Не пять последних. Только один. После него я скажу: "Спасибо вам всем. Ценю все это", – заявил Усик.

Усик рассказал о последнем бое: смотрите видео

Что известно о последнем бое Усика

Напомним, что недавно украинец побывал в США на финале чемпионата мира по футболу Испания – Аргентина. Там Усик сообщил, что в следующем поединке сразится против Уайлдера или Тайсона Фьюри, которого дважды победил в 2024 году.

В то же время издание The Ring подтвердило, что команды Усика и Уайлдера ведут переговоры о бое в США. В команде Александра неоднократно заявляли, что спортсмен стремится завершить карьеру громким шоу в Соединенных Штатах.

С большой вероятностью последний бой Усик проведет в промоушене Zuffa Boxing и разыграет с Вайлдером вакантный пояс лиги. По мнению промоутера Эдди Гирна, Zuffa Boxing с помощью украинца может попытаться легитимизировать свой чемпионский пояс.

Предыдущий поединок Александра состоялся 24 мая. В Гизе Усик техническим нокаутом победил кикбоксера из Нидерландов Рико Верховена.