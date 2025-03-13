Усика заставляют провести защиту титула: чемпиону мира поставили дедлайн на достижение соглашения

Планы Александра Усика могут быть разрушены. Мировая боксерская организация (WBO) выдвинула требование украинскому чемпиону мира.

Президент WBO Густаво Оливери рассказал, что боксерская организация требует от Александра Усика проведения обязательной защиты титула, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring. Поэтому соперником украинца должен стать временный чемпион мира Джозеф Паркер, который 22 февраля защитил пояс в бою против Мартина Баколе. Хотя в первую очередь должен был провести поединок против Даниэля Дюбуа, но тот заболел.

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WBO может сорвать реванш Усик – Дюбуа

Именно на победителя боя Паркер – Дюбуа претендовал Усик. Но когда Даниэль снялся с противостояния украинец переключился на реванш с "Динамитом". Теперь WBO может разрушить планы всех о второй битве Усика против Дюбуа.

Боксерская организация поставила перед украинским боксером дедлайн в виде 30 дней на достижение соглашения на бой с Паркером, прежде чем начнутся промоутерские торги.

К слову. За спиной 33-летнего Джозефа Паркера 36 побед в 39-ти боях (24 – нокаутом), а также три поражения (от Энтони Джошуа, Диллиана Уайта и Джо Джо Джойса). В течение 2016-2018 годов новозеландец владел полноценным титулом чемпиона мира по версии WBO.

Ранее была информация, что представители Усика и Дюбуа уже провели предварительные переговоры о реванше. Если же они не ударят по рукам, то Александр может разделить ринг как раз с боксером из Новой Зеландии.

В мире бокса же уверяют, что Паркеру не под силу нанести первое поражение в карьере Усика в отличие от Дюбуа. Напомним, что Даниэль проиграл техническим нокаутом в девятом раунде первого боя против Александра (в августе 2023-го года).