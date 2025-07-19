Усика отстранили от бокса после победы в реванше над Дюбуа: что произошло

Александр Усик 19 июля провел реванш против Даниэля Дюбуа. На лондонском "Уэмбли" украинский боксер не только во второй раз победил "Динамита", но и в третий раз в своей карьере стал абсолютным чемпионом мира.

Александр Усик снова стал "абсолютом" в хевивейте, нокаутировав Даниэля Дюбуа в 5-м раунде реванша на "Уэмбли". Хотя зрители, которые следили за этим боем, не надеялись, что поединок так быстро закончится. После боя победителя противостояния отстранили от бокса, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport Bible.

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Почему Усика отстранили от бокса?

Это традиционная практика, которая применяется после боев. Это мера пресечения в связи с повреждениями, которые получил Усик в реванше против Дюбуа.

Даниэль не успел сильно всколыхнуть украинского "Кота". Поэтому, вероятно, что отстранение Александра от бокса не продлится дольше недели.

Александр Усик посвятил свою победу людям по всему миру, поблагодарил военных и заверил, что следующие 2-3 месяца посвятит отдыху с семьей, которую не видел около 90 дней.

Также после реванша украинец не смог четко ответить, кто будет его соперником в прощальном бою. Следующий поединок Усика станет для него последним в профессиональной карьере. Сейчас за спиной украинца 24 победные встречи. Не исключено, что это будет трилогия с Тайсоном Фьюри, бой против обязательного претендента Джозефа Паркера или даже битва с Дереком Чисорой, у которого в карьере тоже остался один бой.