"Он достаточно уверенно шагает": Беленюк назвал достойного соперника для Усика

Александр Усик определился со следующим соперником. Украинский боксер планирует драться против Деонтея Уайлдера.

Однако в боксерском сообществе и не только пытаются обсуждают других возможных соперников Усика. Жан Беленюк в интервью "Спорт-Экспресс Украина" назвал боксера, который может дать серьезный бой украинскому чемпиону.

Кто может дать бой Усику по мнению Беленюка?

Народный депутат Украины и олимпийский чемпион считает, что Мозес Итаума может создать проблемы Усику.

Из имеющихся, возможно, бой против англичанина Мозеса Итаумы. Он – молодой парень, но достаточно уверенно шагает ступеньками мировых рейтингов,

– сказал Беленюк.

Также он подчеркнул, что Усик уже достиг уровня крупнейших чемпионов в истории бокса. Беленюк считает, что украинца уместно сравнивать только с легендарными бойцами прошлых эпох.

"Усик уже настолько большой, что его можно сравнивать только в ретроспективе предыдущих великих чемпионов. Таких как Тайсон, Льюис, Кличко. Вот бой против кого-то из них в их лучших кондициях был бы действительно интересным", – добавил депутат.

Напомним, что Усик подерется с Уайлдером после того, как американец встретится с Дереком Чисорой. Однако бой между "Королем хевивейта" и "Бронзовым бомбардировщиком" может не состояться.

Почему бой Усик – Уайлдер под угрозой срыва?

По информации iFL TV, Уайлдер будет драться против Чисоры в Лондоне в апреле 2026 года. Однако в случае поражения Деонтея в бою с британским боксером, поединок с Усиком не состоится, поэтому американец должен получить только положительный результат.

Ранее Уайлдер был в подобной ситуации перед боем с Джошуа. Деонтей принял поединок с Джозефом Паркером и проиграл, из-за чего поединок с "Эй Джеем" не состоялся.

Кто такой Мозес Итаума?